جان يامان يتعلم رقص "التانغو" على يد والدته.. شاهدي مهارتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك الفنان التركي جان يامان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، يعلن من خلاله البدء في تعلم رقص "التانغو" بمناسبة "يوم الرقص العالمي"، ولكن لم يكن إعلانه ذلك هو حيز الاهتمام، إذ إنَّ والدته التي ظهرت في الفيديو كانت السبب الأهم في أن ينتشر هذا الفيديو وسط محبي النجم، إذ ظهرت وهي تراقصه بطريقةٍ لافتة.

وقال الفنان التركي معلقا على الفيديو الذي نال أكثر من مليون مشاهدة خلال أقل من 16 ساعة: "أشعر بأنني محظوظ لأنني تمكنت من مشاركة مثل هذه اللحظات المميزة مع أمي، إنها تساعدني على تعلم رقصة التانغو، كم هذا رائع!"، مضيفا: "الفيديو أعلاه هو في الأساس حول ما نحن قادرون عليه، في غضون أسبوعين فقط، نتطلع إلى التحسن في الرقص، لا استطيع ان اشكرها بما فيه الكفاية".

ويبدو أن والدة النجم التركي السيدة غوفين يامان، أخذت دور الشريكة من أجل أن يتعلم ابنها الرقص خلال فترة الحجر الصحي، إذ من المعروف أن رقصة التانغو لا تتم إلا بوجود شريكين، خصوصا وأنَّ يامان قام بشكر أحد مدربي رقص التانغو خلال منشوره؛ ما يعني أن الوالدة وجدت في ذلك الطريقة المثلى ليتعلم ابنها الرقص.

وكعادة أي منشورٍ ينشره النجم لم يمر هذا الفيديو مرور الكرام من قبل جمهوره؛ إذ أعاد الكثيرون منهم نشره، مشيدين بوالدة يامان التي بدت شابةً جدا من خلال إتقانها للقصة بفستانها ذي اللون الأسود بلا كمين وبشق جانبي وصندلها ذي الكعب العالي، مشيرين إلى أنه لو لم يكن يامان قد ذكر بأنها والدته لشكّوا في أنها شقيقته.

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على صعيدٍ آخر، يستعد الفنان التركي للعودة إلى الشاشة من خلال مسلسل "السيد الخطأ" الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الرومانسية الكوميدية، إذ من المقرر أن يبدأ التصوير في شهر مايو/ أيار المقبل في حال انتهت أزمة كورونا ليتم عرضه في فترة الصيف.

وتشير تفاصيل العمل إلى أن الفنانة أوزغي غوريل ستشارك يامان البطولة، في حين ستلعب الفنانة لالي يشار، دور والدته أما الفنانة فيري بايجو ستجسد دور أم اوزغي.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام عالمية فان الممثل التركي سيجسد في مسلسله الجديد شخصية أوزغور وهو صاحب نادٍ ليلي يلتقي بفتاة جميلة وبسيطة لم تضحك في حياتها أبدا للرجال، لتبدأ بعدها قصتهما.