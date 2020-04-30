سعر أقراط ياسمين رئيس في برنامج رامز حديث الجمهور.. والفنانة منزعجة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال اسم الفنانة المصرية ياسمين رئيس داخل دائرة اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ حلقتها التي عُرضت ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي لاقت ردود فعل واسعة، ولكن أخذت أقراط ياسمين رئيس حيزًا من اهتمام الجمهور؛ إذ بحث الكثيرون عنها وتم التوصل بالفعل إلى سعره.

وتجملت ياسمين رئيس بقيراط ذهبي متوسط الحجم، في حلقة "رامز مجنون رسمي"، وما جعل الجمهور يبحث عن القيراط هو تعليق رامز جلال بأن تلك المجوهرات "براند"، الأمر الذي ساهم في إحداث ضجّة حوله كما حدث في حلقة الفنانة أمينة خليل والتي كان حذاؤها ايضًا مسار اهتمام الجمهور.

وتبيّن من خلال البحث أن القيراط مصنوع في دار الأزياء العالمية Versace، وتتميز هذه الأقراط المعدنية المتدلية بأنها تجمع بين اللونين الأبيض والذهبي، ويترواح سعر هذا القيراط بين 217 إلى 395 يورو، بما يعادل من 236 إلى 429 دولارا أمريكيا.

ومع انتهاء الحلقة صعد وسم #ياسمين_رئيس لقائمة التريند ومقابل ذلك قام العديد من الأشخاص بتدشين حساب باسمها في سابقة تحدث للمرة الأولى وهو ما جعل ياسمين رئيس تُبدي انزعاجها حيال هذا الأمر، وكشفت عنه من خلال تغريدة لها على تويتر، وقالت: "هو ليه في فجأة عشر عشرين أكاونت اسمهم #ياسمين_رئيس".

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من جهته نشر رامز جلال مجموعة من الصور للفنانة ياسمين رئيس وذلك عبر حسابه على "تويتر" وعلقّ قائلًا: "عطر الدراما، كولونية الفن ياسمين رئيس"، وأعادت ياسمين رئيس تغريدة رامز جلال، وعلقت قائلة: "كولونية".

وجاء ظهور ياسمين رئيس في الحلقة بإطلالة كاجوال، فكانت مرتدية بلوزة بيضاء اتسمت بالكرانيش وتميزت بأكمام طويلة، ونسقت معها بنطلون جينز ووصفت الإطلالة بالبسيطة، بينما انتعلت حذاء رياضىا مسطحا باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات، كما اعتمدت على خصلات شعرها القصير المنسدلة وبعض لمسات المكياج التي نسقتها مع لون بشرتها.

وسقطت ياسمين رئيس، في فخْ مقالب "رامز مجنون رسمي" بقبولها الاستضافة على أنه برنامج حواري يعتمد على جلوس الضيف على كرسي الاعتراف لكشف جانب من تفاصيل حياتها الشخصية، إلا أنها تفاجأت برامز جلال يطل عليها من خلال صورة فانتابتها حالة من الرعب.

واستجابت ياسمين رئيس لمطالب رامز جلال في إطار المقلب وتأسفت قائلًة "أنا عايزة أرجع" ولكن رامز جلال لم يتركها وواصل فقراته بإدخالها في صندوق مياه به حيوانات بحرية مخيفة وثعبان كبير جعلها تفقد أعصابها وتزيد من صراخها.

وأعلنت ياسمين رئيس غضبها من رامز جلال وقالت له: "خليتها خل" ثم واصل رامز تدويرها في الهواء وظلت تردد "رامز جلال نجم اليوتيوب"، كما حاولت استعطافه وقالت له "أنا عملتلك حاجة وحشة؟".