حلا الترك تشارك في التبرع بملابس العيد لليتامى

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تشارك الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك في حملات تبرع للمحتاجين خلال شهر رمضان الكريم، الحملة تهدف الى تأمين الملبس لـ 150 طفل من الأيتام.
وأعربت الترك عن سعادتها في المشاركة في حملة ”فينا خير“ لاسعاد الأطفال اليتامى، حيث انضمت للمساهمين بالحملة والتبرع بثياب العيد لـ 150 طفل وطفلة من الأطفال اليتامى والمحتاجين وذلك بمناسبة قرب قدوم عيد الفطر المبارك.
الترك فنانة بحرينية شابة بدأت مشوارها من خلال برنامج «ستار صغار» بالسابعة من عمرها الذي عرض على قناة أبو ظبي عام 2009. لكن عرفها الجمهور بشكل واسع في عام 2011 من خلال برنامج المواهب "عرب غوت تالنت" عن فئة الغناء.
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