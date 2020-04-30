تراند اليوم : نجمة فلسطينية تعلن عن حملها من فنان شهير دون زواج

فاجات نجمة معروفة ابنة ملياردير فلسطيني، عن حملها من فنان شهير دون زواج شرعي.

وأعلنت النجمة وعارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد، عن حملها من حبيبها الفنان زين مالك.

وحسب وسائل إعلام أجنبية، أكدت مصادر في عائلة جيجي حديد، أنها أخفت سر حملها عن عائلتها وأصدقائها لفترة من الوقت، وما إن عاد الثنائي لبعضهما في نهاية العام الماضي، كان الأمر كما لو أنهما بانتظار هدية، بحسب ما نقلته "تي إم زي".

وقال والد جيجي الملياردير الفلسطيني، محمد حديد، إنه لم يتحدث إلى ابنته منذ انتشار الأخبار، لكنه سيكون سعيدًا جدًا إذا كانت أخبارها السعيدة صحيحة.

وأكدت والدة جيجي، يولاندا حديد، خبر الحمل أثناء التحدث إلى محطة البث الهولندية "RTL Boulevard".

وقالت يولاندا، "بالطبع نحن متحمسون للغاية. أنا متحمسة لأصبح جدة في سبتمبر خاصة بعد أن فقدت والدتي مؤخرًا". "لكن هذا هو جمال الحياة، روح واحدة تتركنا وروح جديدة تدخل حياتنا. نشعر بمباركة كبيرة".

في وقت سابق، كشفت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الأمريكية، ذات الأصول الفلسطينية، جيجي حديد، حملها بطفلها الأول من المطرب البريطاني، باكستاني الأصل، زين مالك.





