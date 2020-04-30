تراند اليوم : مطرب سعودي شهير يهاجم "رامز جلال" بسبب "حسن عسيري"

هاجم المطرب السعودي، رابح صقر، الممثل المصري، رامز جلال، على خلفية برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض على شاشة (MBC مصر) خلال شهر رمضان.

وكتب صقر عبر حسابه على "تويتر" ردًا على أحد متابعيه: "شفت رامز، وش سوى في حسن عسيري بصراحة أوفر".

وكان عسيري وهو ممثل ومتج سعودي ضحية أحد مقالب "رامز"، الذي انهال عليه بالسباب بعد أن سقط في فخه.وجرى استدراج الضيف للبرنامج من خلال الإعلامية أروى، ثم جلس على كرسي الاعترافات، وبدأ التعليق على الصور التي شملت محمد صلاح ورامز جلال.

وعلق "عسيري" على صورة رامز جلال قائلا: "أداؤه أوفر"، ليمزق رامز ستار الصورة ويباغت الممثل السعودي، الذي صرخ: "يخربيت شيطانك يا رامز".

وقررت نقابة الإعلاميين في مصر، الأربعاء، منع ظهور رامز (47 عامًا)، في أية وسيلة إعلامية تبث من داخل البلاد، لحين تسوية أوضاعه القانونية كممارس لنشاط إعلامي.

جاء ذلك بحسب نص قرار أرسلته النقابة إلى فضائية "أم بي سي" مصر (MBC) السعودية، صاحبة حقوق بث برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الممثل المصري، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت نقابة الإعلاميين بمصر، إن مرصدها رصد "خروقات (لم توضحها) في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بجانب بيان لمستشفى الأمراض النفسية (حكومية)، وتضرر مواطنين من محتوى البرنامج.

وقالت المستشفى، في بيان الإثنين: "البرنامج يسيء للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، ويحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بآلامهم".

وأضافت النقابة أن "رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة أم بى سى وهى موجهة للمجتمع المصرى، وتحمل اسم الدولة المصرية".

وتابعت: "بالبحث عما إذا كان رامز جلال مقيدًا بنقابة الإعلاميين أو حاصلًا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام"، مطالبة إياه بتصحيح هذا الوضع.

وعرضت القناة، مساء الأربعاء، الحلقة السادسة من البرنامج، واستضافت الممثلة المصرية، ياسمين رئيس.

وقال مصدر في قناة "أم بي سي": "قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تُبث من داخل مصر، وبذلك لا ينطبق على مجموعة قنوات MBC، حيث إنها غير مصرية، وتُبث من دولة الإمارات"، حسب موقع "مصراوي" (خاص).

وشدد المصدر على أن البرنامج مستمر في عرضه، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم.

فيما قال أشرف عبد العزيز، محامي رامز، إن برنامج "رامز مجنون رسمي" عمل ترفيهي وليس إعلاميا، وسيتجه للمحكمة لتقديم شكاوى وتظلمات ضد قرار منع موكله من الظهور الإعلامي.

وذكر، في تصريحات إعلامية، أن القضايا التي رُفعت ضد موكله جميعها خلال السنوات الماضية، تم الحكم عليها بالرفض، نافيًا وجود شكوى من أي من الضيوف.

ومقابل مطالب متصاعدة بوقف البرنامج، من نواب برلمانيين ومستشفى للأمراض النفسية (حكومية) وشخصيات عامة، يتصدر "رامز مجنون رسمي"، متابعات المشاهدين في مصر وبقية الدول العربية، وسط إشادات من متابعين بمحتواه، حسب تقارير صحفية.

ورامز جلال هو ممثل مصري كوميدي مقيد بنقابة المهن التمثيلية، وله عدد من الأفلام، بخلاف ظهوره البارز كنجم من "نجوم المقالب المتلفزة".

ويُبث برنامج "رامز مجنون رسمي" عقب صلاة المغرب، أي أنه أول وجبة متلفزة على إفطار المصريين ودول عربية أخرى، وقُدر عدد مشاهداته في السنوات الماضية بعشرات الملايين، وهذا العام حصد المقطع الترويجي للبرنامج أكثر من 26 مليونًا في يومين.

وانطلق رامز في برامج المقالب الساخرة من فئة "الكاميرا الخفية" عام 2011، مقدمًا 9 نسخ، تحمل عادة الاسم الأول منه، مثل: رامز قلب الأسد، رامز في الشلال، ورامز عنخ آمون، قبل أن يظهر بشخصيته الحقيقية في نسخته العاشرة هذا العام، بعنوان "رامز مجنون رسمي".