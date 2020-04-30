أمسية روحانية للأوبرا على يوتيوب الثقافة

أمسية روحانية من إنتاج دار الأوبرا المصرية تعرضها وزارة الثقافة فى العاشرة مساء الخميس 30 أبريل على قناتها باليوتيوب، تأتى ضمن أجندة الفعاليات الرقمية خلال شهر رمضان المعظم.

تجمع أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيى الدين مع فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من إعداد الدكتور جمال

سلامة، ويحييها كل من تغريد، أجفان، آيات فاروق، هويدا صلاح، سوما، ريهام عبدالحكيم، مى فاروق، محسن فاروق وعبدالله الرويشد.

قبلها وفى التاسعة والنصف تذاع محاضرة من ورشة "ابدأ حلمك"، يسبقها فى الخامسة مساءً حلقة جديدة من فوازير سينما مصر.