ابتهالات من التراث الإسلامي إصدار جديد لوزارة الثقافة

أصدرت وزارة الثقافة ضمن احتفالاتها بشهر رمضان المعظم ابتهالات من التراث الاسلامي مهداه من الفنان أحمد الكحلاوى وبصوته . الابتهال الجديد بعنوان يا رب انت علمتني ويستلهم أجواء شهر رمضان، ويعد من الأعمال الروحانية المميزة التى تأتى للمساهمة فى إثراء ساحة الإنشاد الدينى بمصر ويعد نواة لأعمال أخرى جارى إعدادها تم اختيارها بعناية لتنضم إلى كنوز المؤلفات فى هذا المجال . الروحانية المميزة التى تأتى للمساهمة فى إثراء ساحة الإنشاد الدينى بمصر ويعد نواة لأعمال أخرى جارى إعدادها تم اختيارها بعناية لتنضم إلى كنوز المؤلفات فى هذا المجال . يذكر أن ابتهال يا رب انت علمتنى تم بالاشتراك مع المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق ، مونتاج وحدة الفيديوتك بوزارة الثقافة وقام به كل من شريف رضا ومحمد أحمد ورؤية محمد منير .

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