بعد 6 حلقات.. الكوميدية تسيطر على أحداث يا أنا ياجدو

على الرغم من بدأ المارثون الرمضاني منذ أيام قليلة إلا أن هناك العديد من الأعمال التي أنجذب الجمهور لها سريعًا، وذلك نظرًا لإعتمادها على نوعية الكوميدية اللايت والتي يفضلها البعض للبعد عن الدراما والرومانسية.

فهناك مسلسل "يا أنا ياجدو" الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول أحد الرجال الذي بلغ من العمر أرذله، يُدعى إسماعيل ، يعاني حفيده من بخله الشديد، ومعاملته السيئة.

بدأت أحداث المسلسل بنقل يوسف (طارق صبري) جده إسماعيل (أحمد بدير) إلى المستشفى بعد تعرضه لحالة إغما، رفض الأخير دفع حساب المستشفى وهو 2500 جنيه نظرا لبخله الشديد ماجعل يوسف يحاول التصرف في المبلغ.

كما طلب مرعي (محمد نجاتي) شقيق قشطه (سارة سلامة) مبلغ من المال لترفض الأخيرة، لافتة الي انها أعطته من قبل مبلغ مالي ولم

يعيده لها، فيما إضطرت قشطه لبيع خاتمها لمساعدة خطيبها في دفع فاتورة مستشفى جده بعد احتجازه فيها لعدم تمكنهم من إتمام المبلغ المستحق، وعقب خروج إسماعيل .

يتفاجئ يوسف بوفاة جده إسماعيل عقب إبلاغه من قبل خليل (مدحت تيخا) صديقه بذلك، وتعم الفرحة على الجميع ولكن يكتشف يوسب بأنه جده بصحه جيده ولا يحدث له شيئًا.

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كما يعثر يوسف وخليل على احد أقارب والدة الأخير حتى يبحث لهم عن عمل معه، وعقب انتظارهم له في احد المطاعم وطلبهم العديد من المشروبات والمأكولات ليعتذر الأخير العمل عن الموعد ويحدده فليوم التالي ويضع الثنائي في موقف محرج ماحعل يوسف ان يسأل الجرسون عن عدد

أطباء المطعم حتى يقومون بغسلها مايسفز العامل ويهددهم بإبلاغ الشرطة.



ويحاول يوسف الاتصال بجده إسماعيل ليساعده في الخروج من الحجز من خلال دفع مصاريف المطعم ولكن يرفض الاخير ذلك نظرا لبخله الشديد، ولكن يخرج الثنائي من القسم بعد دفع مصاريف المطعم.

ويحاول إسماعيل جد يوسف بمساعدته لفتح مشروع خاص به حتى يتمكن من الزواج ولكن نظرا لبخل جده يوافق على مساعدته ولكن بمبلغ 1000 جنيها فقط مايثير غضب حفيده.

يفاجئ يوسف بإتصال صديقه ليخبره بأنه في المستشفى، وعند خروجه يصطحبه يوسف إلى منزله وعندما يطلب الأول الطعام من الاخير ويحاول إيجاد الاكل له في المطبخ يضرب جرس لنزار ليقوم اسماعيل ببلاغ الشرطه عن ذلك.

يذكر أن مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، محمد نجاتي، أحمد سلامة، مدحت ‏تيخا، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، منير مكرم، حسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، تأليف فتحي الجندي، المنتج ‏الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي وإخراج عادل الأعصر‎.‎