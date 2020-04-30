أبرز أحداث "الاختيار" بعد 6 حلقات من عرضه

انطلق السباق الدرامي الرمضاني لعام 2020 منذ أيام قليلة، وبدأت قصص المسلسلات الدرامية تتضح أمام الجمهور ويتابع كل منهم العمل الذي توافرت فيه عناصر الجذب المناسبة من وجهة نظره، كما تصدر بعض هؤلاء الأعمال تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

فهناك مسلسل "الاختيار" الذي تدور أحداثه حول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

بدأت أحداث المسلسل بوصية الشهيد أحمد منسي، أسطورة قوات الصاعقة المصرية،(أمير كرارة)، حينما قال "على العهد يارجالة وزي ما اتفقنا.. أتدفن بأفرولى.. الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن".

وحدث خلال الحلقة بتسليم الجيش الوطني الليبي للإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) للسلطات المصرية، وأثناء تسلميه دار حوار بينه وبين احد الضباط (محمد رجب) والإرهابي ليذكره انه يعرفه عندما كان في كتيبة منسي .

وشهدت الحلقة محاولة شخصان من أصدقاء هشام عشماوي باقناعه بالبعد عن الجيش والانضمام لأعمالهم، بالإضافة لعلاقة الإرهابي وعائلته بالتيار الإسلامي ومدى خوفهم من معرفة القوات المسلحة من اتجاهاتهم السياسية، فيما ظهر منسي يحرص على مساعدة جميع من حوله.



كما استعرض حادثة الهجوم الإرهابي برفح مما

أدى لوفاة العشرات من شهداء القوات المسلحة.

وشهد الاختيار تشييع جنازة شهداء حادث رفح، بينما يدور حديث بين عشماوي وصديقه عماد عن شئون البلاد وانتماءات الجماعات الإسلامية ويتمنى الأول أن يصبح مثل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

واستعرض العمل أزمات الرئيس السابق محمد مرسي منها انقطاع التيار الكهربائي والبنزين، فيما يحاول المنسي إعلام نجله ما يحدث في سيناء ورفح والشيخ زويد والعريش بطريقة مبسطه.

وخلال الحلقة طلب المنسى من قائده "ماجد المصرى" السفر لسيناء قائلا: "أنا مش أحسن من الناس اللى ماتت، أنا عايز أموت زيهم".

كما سافر احمد المنسي والنقيب علي (أسر ياسين) وباقي الكتيبة إلي سيناء لتنفيذ عملية القبض على الإرهابي ابو عمر.

فيما توفى النقيب علي خلال تبادل إطلاق النيران بعملية القبض على الإرهابي، بينما ينجح المنسي في إلقاء القبض عليه.

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يغادر عشماوي البلاد متجها الي تركيا لمقابلة احد اعضاء الجماعات الإرهابية والانضمام إليهم، فيما تضع زوجة المنسي مولودتها عليا ويذهب الاخير للإطمئنان عليها في المستشفى بعد عودته من

سيناء.

ويعود هشام عشماوي من سوريا عقب الاتفاق معهم على عودته مرة أخرى للانضمام لجبهة النصرة مع أبو مصعب (إيهاب فهمى) ، بالإضافة إلى مقابلته مع أبو بكر البغدادى.

ويعترف والد احمد المنسي (أحمد فؤاد سليم) لنجله أنه أجرى فحوصات وتحاليل وكشفت أنه مصاب بسرطان الكبد، وطلب وأعطاه ورقة تحتوى على وصيته وطلب منه تنفيذها بعد وفاته.

واستعرضت بمشاهدة من 3يوليو 2013، بالإضافة إلى حصار رابعة العدوية وتشجيع عمشاوي لأسرته للنزول إلى ميدان رابعة، الذي اعتبره يوما للتاريخ.

يشهد المسلسل معركة شرسة مع الارهابيين نتج عنها مقتل عدد ضخم منهم واستشهاد الضابط فتحي (محمد إمام) بعد معركة كبيرة لرجال القوات المسلحة.

كما يظهر اعترافعشماوي الحقيقي بتدبير عملية تفجير موكب وزير الداخلية.

وقال منسي لرجالته عن أرض سيناء :"لازم وأنت بتدوس على الأرض دي تدوس عليها بـ أدب.. لازم نقدر الأرض والدم اللي اتدفع فيها".

بينما تشهد حلف اليمين لهشام عشماوي بالولاء لجمعية بيت المقدس، وذلك بعد انضمام اليه ومساعدتهم في تدبير عملية تفجير موكب وزير الداخلية.

مسلسل "الاختيار" تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.