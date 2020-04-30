بعد 6 حلقات.. تحرير القدس واستنساخ روبوت أبرز أحداث النهاية

على الرغم من بدأ المارثون الرمضاني منذ أيام قليلة إلا أن اتضحت الأعمال أمام الجمهور خلال عرض أولى الحلقات ماجعلهم يشيدون ببعضها، ويتصدران تريندات محرك البحث ومواقع التواصل الإجتماعي.

فهناك مسلسل "النهاية" الذي تدور أحداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عام من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

بدأ أحداث المسلسل بمجموعة ضخمة من التقنيات التكنولوجيا في منزل المهندس زين (يوسف الشريف) التي اخترعها خلال عام 2120 .



فيما تقوم صباح (سهر الصايغ) بتصنيع إنسان الي مستنسخ من زين الذى كانت تحبه، وذلك بمساعدة الريس عزيز (عمرو عبد الجليل) الذى يمدها بالمعدات اللازمة لع.

كما يحاول مؤنس الضابط الفاسد (أحمد وفيق) الضغط على المهندسة الزراعية رضوى (ناهد السباعي) زوجة زين للحصول على مخزون من الأغذية بشكل غير رسمي ولكنها تثبت على موقفها وتطبيقها للقواعد والقوانين.

ويتعرض زين إلى أزمة من

قبل الامن ويطارده فى مغامرة شرسة عقب معرفتهم اعطائه دروسا لطلبة فى ملجأ وهو ما يمنعه الأمن .

ويتم اختطاف رئيس عصابة يدعى مراد المحروقي (محمد لطفي) للمهندس زين وطلبه لمساعدته في اشياء خاصة بالطاقة ولكن الاخير يرفض.

تذهب رضوى إلي المستشفى بصحبة زوجها حتى تضع مولودها، بينما يضطر زين لاستخدام مخزون طاقة مختلف عن الذي تستخدمه الحكومه بعد عدم توافر طاقة بالمستشفي مايتسبب في تأخير مساعة زوجته وعند معرة الضابط مؤنس بذلك يأمر بالقبض على المهندس زين.

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يذهب زين للواحة مع احد المنقذين له لمساعدتهم في التغطية على احتقار على انرجي كو ومساعدتهم في شحن الطاقة بالشمس.

فيما يخرج الربوت الي شرفة المنزل حتى يره الأماكن من حوله فيلتقطه الدرون ويعتقد انه زين ويأمر مونس الضابط الفاسد بالقبض عليه.

وتظور شيرا (سوسن بدر) في الواحة باقناع المهنذس زين لمساعدتهم في التغطية على احتقار على انرجي كو ومساعدتهم في شحن الطاقة بالشمس.



ويقوم الضابط مؤنس (أحمد وفيق) بإبتزاز للمهندسة رضوى (ناهد السباعي) على اخذ حصة المحصول مقابل الإفراج عن زين فتوافق بعد نقاش طويل على 20٪ من الحصة فيأمر بالافراج عنه، ويذهب الروبوت مع رضوى على أنه زين، ويحدث مشادات بينهم عقب اعترافة لها بزواجه من صباح .

وتبحث صباح عن الروبوت وذهابها للريس عزيز لمساعدتها فيطلب منها تخزينه حتى يتم العثور على زين (يوسف الشريف) لعدم اختلاط الأمر بينهم مرة أخرى.

وتشهد الحلقة بدء زين في مساعدة الواحة بمعلوماته وخبرته في مجال الطاقة حتى ينتهوا من المشروع الخاص بهم.

وتنتهي الحلقة بنقل رضوى لصباح إلي فرع الشركة في دمشق حتى تختفي من القدس، بينما تعثر الأخيرة على الروبوت وتطلب منه عدم ان يستعد في الرابعة فجرا حتى تأتي تأخذه وتغادر القدس باكملها.

مسلسل "النهاية" تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، وبطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبد العزيز.