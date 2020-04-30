ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل المصري ​أحمد العوضي​ للعديد من الإنتقادات بسبب بعض مشاهده في مسلسل "​الاختيار​" بسبب بقائه عابسا، فكتب على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "إيه يا إخوان قافشين عليا ليه بس، حاضر هبقى أضحك حاضر، أصل أنا بعمل إرهابي أهبل وأنا معرفش".

وتابع أحمد: "هروح أقوله عاوز اغتال الوزير وأنا بضحك له، فهو يقولي بجد متهزرش بقا.. د ضحك كتير أهو".

الجدير ذكره ان مسلسل "الاختيار" من بطولة كل من أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي يرد على منتقديه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.