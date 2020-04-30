عامر زيان يوضح حقيقة الصورة مع نهاد المشنوق التي أثارت الجدل

ميرنا وليد - بيروت - أثارت بعض الصور التي تم تداولها بين الوزير السابق ​نهاد المشنوق​ والفنان ​عامر زيان​ وصديقيهما على مائدة الطعام الفاخرة بالوقت الذي يعاني الشعب اللبناني من الاوضاع المعيشية الصعبة واعتبرت الصور غير لائقة لهذا الوضع ولكن عامر اوضح قائلا: " تناقلت بعض وسائل التواصل الإجتماعي صوراً فوتوغرافية أثناء دعوة عشاء ضمتنا ومعالي الوزير نهاد المشنوق واصدقاء مشتركين والجدير ذكره أن تاريخ الدعوة يعود الى أكثر من سبعة أشهر . شكرا وكفى".

على صعيد آخر كان عامر قد طرح أغنية "تغيرت كتير" من كلمات أحمد ماضي ألحان دوغو كيلش توزيع ناصر الأسعد وتولى إخراج كليب الأغنية ايلي رموز، وستكون الأغنية ضمن ألبوم عامر زيان الجديد.



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