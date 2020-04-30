ريكي مارتن يواجه فيروس كورونا.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يدعم النجم ​ريكي مارتن​، مؤسسته الخيرية "Ricky Martin Foundation"، في مساعدتها للأطباء الذين يتواجدون في الصفوف الأمامية، لمواجهة ​فيروس كورونا​.

ونشر ريكي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يدعم فيه مؤسسته الخيرية، لمحاربتها الوباء العالمي ومساعدة الأطباء والمتضررين من هذه الأزمة الصحية، التي أصابت أكثر من 3 ملايين شخص من مختلف أنحاء العالم، على مدار الأسابيع الماضية.

ويمتلك ريكي مؤسسته الخيرية منذ عام 2015، وتساهم بشكل كبير في محاربة تجارة الأعضاء، وتحرص بشكل مستمر على مساعدة الأطفال في المناطق الأكثر تضرراً في الدول الفقيرة.

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