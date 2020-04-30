مخرج شهير يسخر من نجمات رمضان لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - سخر المخرج المصري ​عمرو سلامة​ من نجمات مسلسلات رمضان هذا العام، بسبب كثرة عمليات التجميل.

وطالب سلامة بكتابة إسم أطباء التجميل على تترات المسلسلات، وكتب في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "طب مش نبطل نهدر حقه المعنوي ونبدأ نكتب اسم دكتور التجميل في التترات".

كما كتب سلامة: "المنافسة عدوة الفن، ممكن تخليك أنجح، بس عمرك ما هتستمتع برحلة الشغل، فقط بالمتعة اللحظية لما تنتصر على الآخرين. احلى ما في الفن، هو رحلة الانغماس في ابداعه صناعته وتشكيله، مش تصفيق الناس ليك، رحلة الإبداع ممكن تبقى سنين والتصفيق آخره دقايق".

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