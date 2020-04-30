محمد حديد يوضح حقيقة حمل ابنته جيجي حديد

أوضح رجل الأعمال الاميركي والفلسطيني الأصل محمد حديد خلال بث مباشر عبر انستقرام "الجديد" مع الزميل علي ياسين حقيقة حمل ابنته عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد من المغني البريطاني زين مالك، حيث حرص حديد على التهرب من الردّ على الايجابة، وبأن الموضوع عائلي ويخص عائلته ، ولنتركها وحدها الآن، وعندما يصبح لديه معطيات عن الأمر سيتحدث عنها".



ولفت حديد إلى انه سيكون سعيداً في حال كان الخبر صحيحاً والطفل بصحة جيدة". أما في حال كان صبياً يفضل أن يطلق عليه اسم "محمد" تيمناً باسمه، كما فعل هو حينما أطلق اسم "أنور" على ابنه تيمناً باسم والده.

وعن قيامه بنشر الكثير من الصور الأسبوع الفائت لـ جيجي حديد بمناسبة عيد ميلادها قال "أحب أولادي الخمسة، وأعتمد الطريقة نفسها معهم جميعاً، وأحاول أن أضيء على الجوانب المهمة التي حصلت معهم خلال العام".

وتطرق محمد حديد خلال حديثه إلى فترة الحجر المنزلي التي سببها فيروس كورونا حيث قال "ألجأ إلى تعليمهم الأطباق العربية لاسيما الفلسطينية وبيلا وماريال تطهوان بشكل جيد وأنور أيضاً يعتبر طباخاً ماهراً، وهم يحبون "المقلوبة" وقريباً سأقوم بطهي "المصقعة" لهم.

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ووجه محمد حديد خلال اللقاء تحية للجمهور في الوطن العربي بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن "أولاده يصومون في بعض الأحيان سواء ماريال وجيجي وبيلا، و أنور أحياناً، وهم يحبون التعرف إلى تقاليد الاسلام، فهم بالنهاية مسلمين وعرب".

وأضاف: "كنا نتناول العشاء مع والدتي ونطبخ مع بعضنا البعض قبل رحيلها، وكانت أيام جميلة جداً.

وعن سرّ تعلقه بوالدته كشف محمد أن " الأم هي دائماً إلى جانبك وهي التي تدير بالها على العائلة، وكانت امرأة رائعة بكل ما للكلمة من معنى، ولو باستطاعتنا سرد قصتها لكنا قمنا بذلك، لأنه من الجيد التعرف إليها والتأمل فيها".

وعن خوفه على أولاده قال "لا أخاف عليهم، فنحن علمناهم أن يكونوا حذرين ويحمون أنفسهم جيدا، ولا يذهبون إلى أماكن ممكن أن يتعرضوا فيها للخطر ويحترمون أنفسهم ليحترمهم كل الناس".

وعن سرّ نجاحه في الحياة في أن يكون من ألمع الأشخاص في الولايات المتحدة قال "العمل القوي والثقة بالنفس والذات، وأيضاً العطاء بشكل مضاعف في العمل كلها من أساسيات النجاح في الحياة".