هواية غريبة للنجم كريس هيمسورث

فاجأ الممثل كريس هيمسورث الجمهور، عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، بنشره مقطع فيديو قصير يظهر فيه وهو يجلس بجانب خلية نحل أثناء إنتاج العسل، وكان برفقة اثنين من أبنائه، بالاضافة الى زوجته النجمة إلسا باتاكي.

ويبدو ان النجم العالمي قرر أن يستغل وقته خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا للكشف عن اهتماماته بعيدًا عن أجواء التمثيل، وهي تربية النحل وإنتاج العسل.

وعلق “كريس” على الفيديو بما معناه “إنه حصاد العسل، لا مجال لإزعاج النحل، إنها ملحمة جميلة”.