حملة تسويقية ضخمة من لايف ستايلز ستوديوز لأغنية عمر كمال الجديدة

طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، للفنان المصري عمر كمال أغنية جديدة بعنوان “تحية للجيش الأبيض” تحية منها ومن صنّاع الأغنية للطواقم الطبية بكافة أفرادها في الوطن العربي والعالم الذين يكافحون فيروس كورونا المنتشر في العالم.

الأغنية بدأت تلقى أصداءً ايجابية وتداولاً بين صفوف الجمهور خاصة أنه عمل إنساني. وقد وضعت “لايف ستايلز ستوديوز” خطة تسويقية ضخمة لنشر العمل على أوسع نطاق حيث بدأت عدة محطات تلفزيونية عرض الأغنية منها ارابيكا، مازيكا، فري تي في، اغاني اغاني، بالاضافة الى سلسلة من الإذاعات.

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الأغنية من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع الفنان عمر كمال الذي قدّم العمل بإحساس نابع من القلب خاصة ان الأغنية تحمل طابع نبيل، ومن اخراج فادي حداد (خاص بالفيديو- رغم التحديات، لايف ستايلز ستوديوز وعمر كمال في تحية للجيش الأبيض)

“تحية للجيش الأبيض” كلمات ايهاب عبد العظيم، ألحان سامر ابو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، تسجيل وتصوير ستوديو ماجد المهندس في القاهرة وأصبحت متوفرة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب: