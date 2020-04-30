شبيه تركي آل الشيخ يظهر.. هكذا جاء رد فعل الأخير! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر شبيه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للنور في مقطع فيديو، شاركه المستشار مع متابعيه عبر موقع تويتر، وكان رد فعله هو مطالبته بالتواصل معه، بعدما أثار المقطع إعجاب الكثيرين مؤكدين أنه بالفعل يشبهه بشكل كبير خاصة بعدما بدأت مقاطع أخرى في الظهور من خلال التعليقات.

وجاء ظهور شبيه تركي آل الشيخ، مرتديًا ملابس شبيهة بتلك التي يرتديها آل الشيخ، وكان قريب الشبه في الملامح، كما أطلق الشبيه لحيته كما يفعل أبو ناصر وأشار بيديه في مقطع الفيديو قائلًا: "السلام عليكم"، بينما ظهر شخص آخر بصوته وهو يقول: "أهلًا المستشار تركي آل الشيخ"، وسط تبادل الضحكات بينهما.

وأبدى تركي آل الشيخ إعجابه الشديد بمقطع الفيديو، إذ علق عليه مطالبًا شبيهه بضرورة التواصل معه قائلًا: "ياليت يتواصل معي"، وهو الأمر الذي تفاجأ به الكثير من المتابعين.

وبدأت التغريدات تنطلق على المقطع وسط تأكيد من المغردين بأنه يشبهه بالفعل، غير أن مغردة تُدعى شوق، استطاعت أن تنال تعليقًا آخر من تركي آل الشيخ بسبب فحوى طلبه من شبيهه بضرورة التواصل معه فقالت له: "وش بتسوي فيه!!"، فرد عليها تركي آل الشيخ بالقول: "بصور معه واعشيه ... ليه؟"، فتابعت قائلة: "لا بس ودي اتعشى معكم".

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ووسط تفاعل المغردين تم نشر مقطع فيديو من حساب على تطبيق "سناب شات" يحمل اسم "أبو بيشت كوميديا" وظهر فيه الشبيه ومعه شخص قام بتصوير المقطع، وهو يقول: "يا أبو ناصر الله يعطيك العافية على البلانتيات ما نبي ناخد دوري والله"، ليرد شبيه تركي آل الشيخ قائلًا: "قول إن شاء الله".

يُذكر أنه وفي وقت سابق، كان المستشار تركي آل الشيخ، قد طمأن محبيه على حالته الصحية بصورة جديدة نشرها من الحجر المنزلي الذي يقضيه للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشر المسؤول السعودي صورة جديدة له عبر حسابه على إنستغرام، ظهر فيها وهو يقضي عزلته الصحية، وهو ما اتضح من خلال تعليقه قائلًا: "قروب طفشانين نجطه".

يُذكر أن تركي آل الشيخ أثار قلق محبيه خلال الفترة الماضية بسبب غيابه عن التواصل في ظل انتشار أزمة كورونا إضافة إلى أنه نشر تغريدات تحدث فيها عن المرض ما تسبب في تفاقم القلق.