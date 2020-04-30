باسم ياخور يبادر بالاعتذار لأيمن رضا.. تفاصيل خلافهما ورسالة صلح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري باسم ياخور، للمرة الأولى تفاصيل خلافه مع مواطنه الفنان أيمن رضا، قائلًا إنه لا يوجد شخص تسبب في وقيعة بيني وبين أيمن، مردفًا أن الأمور بينهما كانت على ما يرام حتى فترة قريبة.

وقال باسم ياخور، في لقاء له مع الإعلامي أحمد الدرع، عبر تقنية البث المباشر على موقع "إنستغرام"، إنه استضاف أيمن رضا ببرنامجه، مبينًا: "ما حدا قالي إنه لازم تجيب أيمن رضا بحلقة للبرنامج أنا اللي جبت لأيمن على البرنامج ولم يتحدث معي أحد بشأن استضافته".

وأردف "ياخور" قائلًا: "اللي صار بالحلقة أبدًا مو منيح وبنص الحلقة لإنه ضيفي احترمت كل شيء قاله رغم إني قادر أن أرد، قالي إني ما حكيته بالأزمة من سنتين وهذا الكلام مو صحيح، أيمن رضا أنا على الأقل مرشحه للعمل خلال الأزمة وشكرًا ما قال وما طلعت منه وحياة ابني أنا كان فيني أحذف كل الكلام اللي قاله بالحلقة".

واستطرد باسم ياخور قائلًا: "أنا بحبه وفي تاريخ كبير ومهم بيني وبينه بس عدم المؤاخذة بالحلقة شو مبرر هالكلام هذا الكلام غير صحيح وعيب، ولما قال إن (بقعة ضوء) طلع من عنده، يا أخي ما فينك تقول الليث حجو ما اشتغل (بقعة ضوء) يا أخي في مخرج وقائد عمل مو صح تصير فوق راسي".

وبيّن الفنان السوري: "كان فيني احكي مع الإعداد وأقول أنا بأجل مع الضيف ساعة هو قعد ساعتين فيكن تحذفوا هالإجابات.. لكن كان عندي مصداقية وما حكيت هالكلام حافظت على أمانة هالشيء ومن فجر القصة إني قلت تعليق إن في تدخل بشكل مجرد وأنا لما قلت ذلك خانتني الطريقة وأنا عم بحكي بمزح وعندي إحساس غلط إنه كان بيقبل مني لإنه كان ضيف عندي بالبرنامج".

ووجّه باسم ياخور، اعتذارًا للفنان أيمن رضا قائلًا: "هو طلع حكى مزح عن عبدالمنعم عمايري وحكي عن غيره من الممثلين فهو بيفهم شرط هالحالة ليش انزعجت لما غيرك مزح معك يا سيدي أنا مزحت معه والمزحة غير موفقة وبعتذر عنها".

وواصل قائلًا: "إنك تطلع تقول سنتين ما اتصل معي غير صحيح يا سيدي كنت بصور في لبنان برنامج (ديو المشاهير) وكنت بعمل مسلسل اسمه (خاتون) وجه أيمن يشتكيني قلة الشغل قلت له ولا يهمك يا أبو همام وأرسلت له سيارة أوصلته إلى لبنان واتصلت بجهة إنتاج في الإمارات كي يشارك في دور مهم بأحد المسلسلات وقد كان وكلمة شكرًا ما سمعتها".

واستطرد قائلًا: "اللي بيقول ما كلمته مرتين في الأزمة أنا خليته قدم برنامج (صفار كتار) والبرنامج من إنتاجي وتقاضى عن هذا البرنامج رقم يوازي ما يتقاضاه عن مشاركته في 3 مسلسلات وكانت هناك أمور مفروضة علينا وفي ممثلة لليوم زعلانة مني لليوم لإن كان المفروض هي تقدم البرنامج بناء على طلب من شركة الاتصالات وأنا رفضت وقلت اللي بينجح البرنامج أستاذ أيمن وعقده موجود عندي وما قال شكرًا".

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وأوضح قائلًا: "عملت مبادرات إيجابية عدة مرات وبلاقي جحود ولما بتعمل المبادرات 3 مرات وبعدين لأي وقت، جينا على (ببساطة) طلب رقم لا يتناسب مع الموازنة اللي عندي أنا كنت منتج منفذ، ورفض وقال ما عاجبني الدور قلت له حقك".

واستطرد باسم ياخور قائلًا: "جبنا ولاده أنا اشتغلت أول دور بحياتي انتظرت 3 سنين بعد ما تخرجت من المعهد ولكن جبنا ولاده واحد هلا متخرج وواحد طالب وعطيناهم فرصة مهمة لوحات بطولة لهم تقريبا وكل واحد أخد 3 أو 4 لوحات وشاركوا، وأنا أستاذ بالمعهد وأستطيع أقول ملاحظات ابنه نسخة منه وقلتله الناس بتحب أيمن رضا والناس بتحبه لإنه براند وله خصوصية لازم تعمل شخصيتك ما تعمل نسخ وحتى لو تأثرت بأيمن ما يكون كوبي عنه".

واستكمل قائلًا: "بيطلع بالبرامج يقول ابني لا يمثل مثلي، لك لازم تتشكرني عشان بجيب ولادك يشتغلوا معي ما حدا رفع مسدس علي كي يعملوا معي ولكن جبتهم كمبادرة جديدة معه، شو هالعيب أنا راح قولك ليش أنا عم بشتغل مشاريع وما بتعجبه طيب روح اشتغل مشاريعك أيمن رضا أخذ فرصته وهو أكتر ممثل سوري أخذ فرص".

وأكد أنه مستعد لخوض تجربة جديدة مع أيمن رضا في حال كانت تستحق، مردفًا أنه دائمًا يتحدث البعض أن أيمن رضا له فضل علي بأول طلعتي كيف وأنا أول طلعتي كنت طالب معهد عالي فنون مسرحية أنا قابلت أيمن وتعرفت عليه وأعجبت به وبعدها تبنانا أيمن زيدان ولولاه ما كان عرفنا أحد اليوم ما حدا يفضل على التاني."

وتابع باسم ياخور قائلًا: "يا أيمن يا رضا إذا عند مشكلة وشايفني بحقق شيء ما عرفت تعمله ما في داعي تحوله لكره وهجوم يا أخي وقف عد شوي ليس بكل لقاء بيطلع يحكي على حاتم علي وباسم ياخور وغيره."

وأضاف: "أنا قلت التفاصيل ولكن أؤكد ان أيمن رضا ممثل استثنائي وبصدق وظاهرة بهالمهنة وخارطة الدراما السورية ما بتكمل غير بأيمن رضا هو جوكر بالكوميديا والدراما وتقييمي فنًا شابوه".

ووجّه باسم ياخور رسالة للصلح مع أيمن رضا قائلًا: "اللي بيني وبين أيمن رضا بيصير لما إنزل أقعد وبوقت قريب جدا وأقوله تعالي ليش هيك عم تعمل ونقعد ونحل قصتنا على الطاولة مثل ما بنحكي بحكي مباشر وصريح وهذا الشيء بده أولًا وأخيرًا يصير وأنا برأيي صفحة وانطوت لكن حتى تنطوي لابد نعرف ليش هالقصص لأنها تؤثر إنسانيًا، في بيني وبينه أسرار وذكريات وخبز وملح وكتير أمور حلوة أنا جزء كبير من ذاكرتي وتاريخها أيمن رضا".

وكان باسم ياخور قد قال في ردّه على سؤال الشيف انطوان، "مين هو الصديق اللي بتقرف تاكل معو"، ليجيب ياخور أن هذا الصّديق هو أيمن رضا، وقال: "لأنه أيمن بياكل بدون اتيكيت"؛ ما أثار غضب رضا.

وسبق أن حل الفنان أيمن رضا ضيفًا مع باسم ياخور في برنامج "أكلناها"، وشهدت الحلقة مصالحة بين النجمين بعد عتاب حاد وصل إلى طريق مسدود بينهما وذلك بعد أن طلب رضا إغلاق النقاش الذي احتدم بينهما حول مفهوم الصداقة في الوسط الفني.

ولكن بعد حديث باسم ياخور عاد أيمن رضا وهاجمه عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، موجهًا له شتيمة غير لائقة، وكتب "رضا" قائلًا: "باسم ياخور حل عن (..).. لسه كل شغله مقلعطة بتلزقها فيني لحد الأن ماعم أرضى رد، بدك تنجح برنامجك مو على حسابي".