مكة المكرمة حاضرة في رسالة عرفان خان الأخيرة الموجهة لكل البشر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطرت رسالة الفنان الهندي الراحل عرفان خان Irrfan Khan الأخيرة، التي دونها عند بداية رحلة علاجه من مرض السرطان على صدارة الصحف بالهند، ومواقع التواصل الاجتماعي والتي كان قد كتبها عام 2018، ووجهها إلى كل البشر في العالم.

الرسالة التي نشرتها صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية تضمنت إصابة عرفان خان بمرض سرطان الغدد الصم النادر، وكتب كلماته الأخيرة فور علمه بالمرض:"قبل فترة قصيرة، تم تشخيص إصابتي بسرطان نادر، لم أسمع به من قبل، فرص العلاج ضعيفة جدا نظرا لقلة الحالات المصابة به".

وأشار نجم بوليوود في رسالته إلى أحلامه وخططه التي صدمت بخبر المرض معلقا:" فجأة يخبرك شخص ما أنك بلغتك وجهتك، الرجاء النزول"، ليمر بعدها بحالة من الحيرة والقلق مؤكدا أنه لم يصل إلى وجهته بعد.

وأوضح أن هذه التجربة جعلته يدرك أن الجميع مجرد كائنات صغيرة تطفو في محيط مليء بالتيارات التي لا يمكن التنبؤ بها، ثم وجه نصيحة لابنه قائلاً له:"أتوقع منك عدم مواجهة هذه الأزمة بالخوف والبؤس".

وتضمنت الرسالة أيضًا قول خان بأنه في كل مرة عند دخوله المستشفى للعلاج، كان يعلم تماما أن مستشفاه الحقيقي على الجانب الآخر في "مكة.. حلم طفولتي".

Advertisements

وأكمل الفنان الراحل أن الشيء الوحيد الذي جعله يشعر بالثقة في مواجهة المرض هو "عدم اليقين به، هذا الإدراك جعلني أشعر بالثقة وأخضع للواقع بغض النظر عن النتيجة.. للمرة الأولى شعرت بمعنى الحرية، كما لو أنه طعم الحياة للمرة الأولى، الوقت سيحدد ما إذا كان هذا الشعور سيبقى أم لا".

ورحل عرفان خان عن عمر ناهز الـ 53 عاما، الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأحدث رحيله صدمة في الأوساط الفنية العالمية والهندية.

وظهر خان للمرة الأولى على الشاشة في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار عام 1988 "سلام بومباي" والذي يدور حول أطفال الشوارع في مدينة مومباي.

وشارك الممثل المشهور أيضًا في أفلام شهيرة مثل فيلم "المليونير المتشرد"، الذي تم ترشيحه لعشر جوائز أوسكار في عام 2009، وفاز بجائزة أفضل فيلم، وظهر في فيلم " العالم الجوراسي" وفيلم "الرجل العنكبوت المذهل"، وفيلم "حياة باي".