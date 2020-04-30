قيامة عثمان 19.. تحولات في الأحداث والمواجهات تشوقان الجمهور! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ 19 من مسلسل قيامة عثمان بطولة بوراك اوزجفيت التي تم عرضها مساء الأربعاء على القناة التركية الحصرية على أن يتم عرضها على قنوات عربية مساء الخميس، تحولات في السيناريو بعد عودة العم دوندار وزوجته وآيجول للقبيلة، بتخطيط من علي شار، من أجل الظفر بالأميرة البيزنطية اديلفا والتي من المقرر تزويجها لكيغاتو.

وتم استدراج اديلفا والهروب بها من القبيلة ولكن لحقت بهم بالا بعد عودتها من المقابلة التي جرت مع عثمان الذي يذهب في مهمة خاصة كُلف بها من قبل أصحاب اللحى البيضاء.

في غضون ذلك؛ قام البطل بتخليص عمه سنغور تكين من المغول والبيزنطيين الذي كانوا يربطونه على جذع شجرة بعد اكتشاف خيانته، ولكن عثمان قام برمي سهم على الجبل المربوط به عمه، فحاول الأخير أن يفك الرباط من على يديه حتى إذا أرادوا أن يقتلوه قام عثمان برمي السهم عليهم وأنقذ عمه منهم.

وبعدها ذهب عثمان للقبيلة ليجد عمه دويندار فيعرف ما قام به من خيانة في مساعدة "سلطوق" بقتل زوربا الذي كان معه، ولكن بهادير هو من قام بقتل زوربا بتوصيه من أبيه دويندار.

وقامت السيدة زهرة بتوصيل الأميرة أديلفا وبمساعدة ابنتها أيغول وروشان إلى جنود عليشار واستلم الأميرة ديلفا هو "مالك" أحد الجنود، وجاء القائد المغولي أبيكا إلى عليشار ليخبره بأن عثمان قام بكشف خطتهم مع الكنيسة مارغريت، ليثور القائد المغولي بالغضب. وبعدها يقوم عثمان بمعارضة زواج إيغول إلى عليشار ويطرد عمه دويندار من القبيلة.

كما يهاجم دوندار عم الغازي عثمان قبيلة كايي ويسيطر عليها من جديد بمساعدة صاحب الراية، ويحصل العديد من المواجهات بين عثمان والمغول تارة وبين عثمان عمه دوندار تارة أخرى.

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التطورات الجديدة في الحلقة الـ 19 من المسلسل جاءت بعد الأحداث المشوقة التي وقعت في الحلقة السابقة وأظهرت عودة دوندار لقبيلته مع زوجته وابنته، حيث عرف منها ما فعلته بعد ذهابها لبالغاي ومقابلته مع جوندوز، وشهد "قيامة عثمان" عدم تواجد سامسا ويانيز وهذا تأكيد لما دارت حوله الأخبار في الأسابيع الأخيرة عن انسحاب الممثل القائم بهذا الدور من العمل لأجل غير مسمى.

يذكر أن المخرج محمد بوزداغ مؤلف المسلسل فاجأ الجمهور في بث مباشر قام به بالتأكيد على استمرار العمل الفني للعرض والحلقات وإعلانه عن عدم عودة أرطغرل في الحلقات القادمة وأن دوره انتهى من المسلسل وهو ما لاقى صدمة كبيرة بين المتأملين في ظهوره مرة أخرى.

ويعرض المسلسل الصراعات بين العثمانيين والمغول والتتار، بطولة الممثل بوراك اوزجيفيت، والممثلة عائشة جول، ونور الدين، وجلال آل وديدان بالشين ومنبعه أن كارارا، وإخراج وطيد جوناي.