يحيى بيازي: هذه تطورات شخصيتي بـ"حارس القدس".. وتعلمت الصبر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان السوري يحيى بيازي في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن تطورات شخصيته بمسلسل "حارس القدس" للمخرج باسل الخطيب والكاتب حسين م يوسف الذي يعرض حاليا على القنوات التلفزيونية، مبينا أنه يؤدي شخصية "سرحان عبدالله" شاب من شباب المقاومة ينضم للفدائيين ويتم اعتقاله من قبل الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ليصبح على تواصل مباشر مع المطران إيلاريون كابوجي داخل المعتقل، وعندما يتم الإفراج عنه يعود لمزاولة مهنة الفوتوغراف ويقوم بتوثيق جزء كبير من حياة المطران إيلاريون كابوجي الذي يعتمد عليه في ذلك لتوثيق حياته.

وأضاف بيازي أن شخصية "سرحان" تموت قبل المطران، وقبل وفاته يقوم بتوصية ابنته لإرسال المذكرات والوثائق المصورة للمطران إلى إيطاليا حيث كان يتواجد.

وحول الحالة التسويقية للعمل، بين بيازي بأنه لا يملك أي معلومة عن هذا الأمر، مشيرا إلى أن ما يسعدهُ هو تصوير أول عمل يتناول شخصية رجل ديني مسيحي في سورية والوطن العربي، لذلك يتمنى أن ينال العمل أكبر قدر من الاهتمام على معظم القنوات العربية لكونه لا يتعلق فقط بالحالة الدينية فحسب، إنما بالحالة السياسية ضد الاحتلال في فلسطين.

مسلسل "بوشنكي"

بالإضافة إلى مسلسل "حارس القدس"، يشارك يحيى بيازي في مسلسل "بوشنكي" للمخرج نضال عبيد الذي يعرض حاليًا في رمضان الجاري، وأوضح بيازي أنه يؤدي شخصية "سيزار" أحد الشباب المستأجرين بإحدى المزارع مع أصدقائه ومع مجموعة فتيات، ليحدث في كل حلقة فكرة جديدة يتعرضون لها فيما بينهم بطريقة كوميدية.

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جائحة كورونا

وحول جائحة فيروس كورونا المستجد والهوايات التي يمارسها في منزله، خاصة فيما يتعلق بالهواية التي يتمتع بها بيازي حول كتابة الشعر، وهل يقوم بمزاولتها أثناء الحجر المنزلي، أوضح أن الشعر له علاقة بالمزاج وراحة البال أكثر من وقت الفراغ، منوها أن هناك أشياء قليلة يقوم بكتابتها خلال هذه الفترة ويتم تسجيلها ومشاركتها مع المعجبين والمتابعين على صفحاته الخاصة على السوشيال ميديا، لافتا إلى أن الآراء حولها كانت إيجابية.

وأشار بيازي إلى أنه من أهم العادات التي أكتسبها في الحجر المنزلي هي الصبر، بالإضافة لقضاء وقت أكبر بمتابعة الأفلام الوثائقية والسينمائية، والنوم لوقت أطول من السابق.

وحول علاقته مع ابنه أوس، قال بيازي أنه لا يوجد شيء يشغله عنه وابنه الوحيد الذي يأخذ جل وقته وتفكيره دائمًا، لافتا إلى أن أوس في بلجيكا مع والدته ويقوم بالتواصل معه بشكل دائم عبر برامج التواصل، متمنيًا له حياة ومستقبلا أفضل من الواقع الحالي.