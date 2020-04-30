رامز جلال يتجاهل قرار حظر ظهوره ويروج لحلقة ياسمين رئيس

بعد قرار نقيب الإعلاميين طارق سعدة بحظر ظهور الفنان رامز جلال على أي وسيلة إعلام مصرية، تجاهل الأخير القرار ونشر منشورًا جديدًا له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، احتوى مقطع فيديو من حلقة برنامجه "رامز مجنون رسمي"، التي كانت ضحيتها الفنانة ياسمين رئيس.

وعلّق رامز جلال، على الفيديو قائلًا: "ياسمين رئيس في #رامز_مجنون_رسمي"، متجاهلًا الرد على بيان نقابة الإعلاميين بشأن وقف بث برنامجه "رامز مجنون رسمي" في مصر.

وفي السياق ذاته، أوضح أمس (الأربعاء) مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابة الاعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل جمهورية مصر العربية وهو لا ينطبق علي مجموعة قنوات MBC، إّذ إنها مجموعة قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة.

وأكد المصدر في "مجموعة MBC" أن برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

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