شاعر غنائي يقرر الاعتزال بسبب أنغام وأحمد إبراهيم

نشر الشاعر أحمد علاء الدين منشوراً على "فيسبوك"، يعلن فيه قراره اعتزال كتابة الأغاني، بسبب ما واجهه من ضغوطات ‏وصعوبات في التعامل مع بعض رواد المجال الغنائي.‏

وشارك علاء الدين مع متابعيه مقطع فيديو؛ تحدث فيه عن الموزع أحمد إبراهيم الذي اتهمه بأنه أساء إليه وتهرب منه، قائلاً: "أحمد ‏إبراهيم أنا عملت له أغنية ولحد النهاردة ما أخدتش فلوسها ولا طلبت فلوسها، ولما كلمني قولت له الأغنية ليك، من 6 شهور عملت ‏أغنية لأنغام، وهي كانت زوجة أحمد إبراهيم، اسمها جمهوري سعيد وقالي الأغنية دي معانا إعمل التنازل".‏

وتابع: "أي كلمة أنا بقولها ممكن أنزل فويس نوت بيها بس مش هعمل كده إلا لما يكدبني، المهم بقيت أكلمه يقولي أصل أنا مسافر ‏ورايح وجاي، لحد ما عدى 4 شهور وبعدها الباشا مبقاش يرد ولا يواجه راجل لراجل كعادة أي حد مش محترم اشتغلت معاه".‏

وأضاف علاء الدين: "بعد كده الملحن مودي سعيد تواصل مع رنده مديرة أعمال أنغام واتفاجئت بأنغام عايزة تسمع الأغنية من أول ‏وجديد بعد 4 شهور، عدى أسبوع في التاني وكلمت أنا رنده وسمعت أنغام الأغنية وورتها التنازل، بعدها قالولي 48 ساعة ونرد ‏وعدى دلوقتي شهر".‏

وأكّد أحمد علاء الدين أنه كتب منذ حوالي ست سنوات أغنية لأحمد إبراهيم كهدية من باب الرجولة، وفي المقابل أساء الطرف الآخر الرد على هذه الهدية.

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وبعد ساعات قليلة، حذف أحمد علاء الفيديو، وكتب منشوراً آخر يقول فيه: "أنا مسحت "الفيديو الأول" بس احتراماً لمكالمة طويلة بيني وبين أحمد إبراهيم واحتراماً للعيش والملح اللي بنا، وتقديراً لكل الظروف اللي شرحهالي، واحترمته على اهتمامه بزعلي أكتر من اهتمامه إني أمسح الفيديو، ومش هتكلم فى النقطة دي تاني خالص".‎‎

يذكر أن أحمد علاء الدين كتب لعديد من المطربين، منهم مصطفى قمر، هيفاء وهبي، رامي جمال، فريق واما ، آدم، محمد نور، ‏كما كتب مجموعة من تترات المسلسلات مثل "الميزان"، "بنات سوبر مان"، "أنا شهيرة أنا الخائن".‏

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