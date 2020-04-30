الموت يفجع كريم وأحمد فهمي

نعى الشقيقان كريم وأحمد فهمي، خالهما أحمد العطار، الذي وافته المنية أمس (الأربعاء)، معربين عن حزنهما الشديد لرحيله، وإنه كان له أفضال كثيرة عليهما.

ونشر فهمي عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة لخاله الراحل، وعلّق كاتباً: "خالي أحمد العطار في ذمة الله.. الراجل دا ليه فضل كبير جداً عليا.. عمره ما استخسر فيا حاجة سواء كان معاه أو معهوش.. مش لازم لما تموت تسيب لولادك فلوس كتير.. بس ممكن تسيبلهم مواقف حلوة كتير مع ناس ومعاملات تخلى الناس دى كلها سند ليهم بعد ما أنت تمشى... الله يرحمك يا خالي".

ونشر كريم فهمي صورة خاله، على "إنستغرام"، وكتب ناعياً إياه بقوله: "خالي في ذمة الله، مع السلامة يا طيب يا جدع مع السلامة يا حبيبي، لو سمحتوا ادعولوا".

من ناحية أخرى، حرص عدد كبير من نجوم الفن، تقديم واجب العزاء إلى الشقيقين أحمد وكريم فهمي لوفاة خالهما، فكتب الفنان أكرم حسني: "نسألكم الدعاء بالرحمة لخال أحمد وكريم فهمي ولأهله وأحبائه بالصبر".

وكتب آسر ياسين: "البقاء لله حبيبي، ربنا يرحمه ويصبركم"، وقالت الفنانة آيتن عامر: "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفرله"، أما الفنانة هنا شيحة، فقالت: "البقاء لله ربنا يرحمه ويصبركوا يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

Advertisements

وكتب الفنان سليمان عيد، قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر"، وقال الفنان محمد محمود عبد العزيز: "إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله"، وكتب المخرج رامى إمام، قائلاً: "البقاء لله يا فهمى ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم"، وكتبت الفنانة دنيا سمير غانم، قائلة: "البقاء لله ربنا يرحمه"، وقال الإعلامي رامي رضوان، "حبيبي البقاء لله ربنا يتغمده بوافر رحمته ويسكنه فسيح جناته ويصبركم"، وكتب الفنان محمد عبد الرحمن، قائلا:" البقاء لله وربنا يرحمه يارب".

قد يهمك ايضاً:

هنا الزاهد تضرب من جديد بفيديو يحرج زوجها

الزاهد تكشف كواليس استضافتها لزوجها أحمد فهمي في "هزر فزر