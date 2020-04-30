مشادة على الهواء بين نقيب الإعلاميين ومحامي رامز جلال

استضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" الذي يقدمه على قناة "صدى البلد"، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وأشرف عبد العزيز محامي الفنان رامز جلال، في مداخلة هاتفية بين الاثنين، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية، وذلك بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه "رامز مجنون رسمي".

وقال أشرف عبد العزيز محامي جلال، إن رامز يقدم برنامجاً ترفيهياً وهو في الأساس ممثل، وليس إعلامياً.

وأضاف أن المادة 93 لسنة 2016 تؤكد أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.

وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن رامز جلال يقدم برنامجاً إعلامياً، وينطبق عليه جميع الشروط، منها الحصول على تصريح من النقابة لمزاولة المهنة. وأضاف أن الكرامة حق لحقوق الإنسان ولا يجب المساس بها.

وأوضح أن بيان النقابة يختص برامز جلال لأنه هو الذي يقوم بتقديم البرنامج وليست القناة.

ولفت إلى أن القناة أقحمت نفسها في الموضوع، وأن رامز يقدم البرنامج من دون تصريح وهناك قانون ينظم ذلك.

Advertisements

وأشار إلى أن القانون رقم 93 لسنة 2016 يلزم رامز بالحصول على تصريح، وسيكون هناك بلاغ للنائب العام في الفترة المقبلة.

وكشف نقيب الإعلاميين، أن الموضوع سيصل لإجراءات جنائية "ومن الممكن أن يصدر ضد رامز قرار بالغرامة والحبس، وحتى ولو كانت القناة التي يظهر فيها ليست مصرية".

قد يهمك أيضا:

رامز جلال يحتفل بوصول قناته إلى 3 ملايين مشترك

شاهد فيديو للفنان رامز جلال وهو يبكي أثناء مقابلة تلفزيونية