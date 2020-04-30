بلقيس تنشر صورتها مع زوجها السعودي على بطاقة زفافهما

أعادت الفنانة اليمنية بلقيس، من خلال حسابها على "إنستغرام"، نشر صورة لبطاقة الدعوة إلى حفل زفافها. وجاء هذا بعدما أرسلتها إليها إحدى صديقاتها وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: "صديقة عزيزة اليوم لقت بين أغراضها بطاقة دعوة زفافي وكانت عليها هالصورة وأرسلتها لي. قلت أشارككم ياها".

وأحدث هذا ضجة في أوساط المتابعين وتناولت الكثير من التعليقات الثناء على جمال الفنانة ووسامة زوجها وحققت الصورة أكثر من 92 ألف إعجاب.

ويشار إلى أن بلقيس لفتت الأنظار قبل ذلك من خلال نشر صورة لها بالحجاب وعلقت عليها: "ها كيفكم مع الصيام؟ شوفوا هذي الصورة نادرة مدري من فين لقوها الفانز".

وتواصل الفنانة مؤخراً نشر فيديوهات ترشد فيها متابعاتها إلى كيفية تحضير أنواع مختلفة من الأطباق وأصناف الحلويات. وشرحت في أحد المقاطع طريقة تحضير كوكيز الشوكولا وفي آخر كيفية إعداد كيكة الموز. وحظيت المقاطع بعدد مشاهدات كبير خصوصاً أنها تناسب الأجواء الرمضانية ومرحلة الحجر المنزلي.

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