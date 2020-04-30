القاهرة – لايف ستايل
أعادت الفنانة اليمنية بلقيس، من خلال حسابها على "إنستغرام"، نشر صورة لبطاقة الدعوة إلى حفل زفافها. وجاء هذا بعدما أرسلتها إليها إحدى صديقاتها وهو ما أوضحته من خلال التعليق حيث كتبت: "صديقة عزيزة اليوم لقت بين أغراضها بطاقة دعوة زفافي وكانت عليها هالصورة وأرسلتها لي. قلت أشارككم ياها".
وأحدث هذا ضجة في أوساط المتابعين وتناولت الكثير من التعليقات الثناء على جمال الفنانة ووسامة زوجها وحققت الصورة أكثر من 92 ألف إعجاب.
ويشار إلى أن بلقيس لفتت الأنظار قبل ذلك من خلال نشر صورة لها بالحجاب وعلقت عليها: "ها كيفكم مع الصيام؟ شوفوا هذي الصورة نادرة مدري من فين لقوها الفانز".
وتواصل الفنانة مؤخراً نشر فيديوهات ترشد فيها متابعاتها إلى كيفية تحضير أنواع مختلفة من الأطباق وأصناف الحلويات. وشرحت في أحد المقاطع طريقة تحضير كوكيز الشوكولا وفي آخر كيفية إعداد كيكة الموز. وحظيت المقاطع بعدد مشاهدات كبير خصوصاً أنها تناسب الأجواء الرمضانية ومرحلة الحجر المنزلي.
قد يهمك أيضا:
نادين نسيب نجيم ترقص مع ابنها فى عيد ميلادها
نادين نسيب نجيم ترد على تصريح كاذب نسب لها
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تنشر صورتها مع زوجها السعودي على بطاقة زفافهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.