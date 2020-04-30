حمل جيجي حديد بين الشائعات والحقيقة

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تناقلت وسائل اعلام عدة حمل عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد من صديقها زين مالك، دون ان تعرف أي تفاصيل حول مدى صحة الخبر أو عن مدة الحمل أو جنس الجنين.

وذكر موقع E News أن عارضة الأزياء جيجي حديد حامل بطفلها الأول من حبيبها زين مالك، وأشار إلى أنهما لم يعلنا الخبر بعد بشكل صريح وواضح. ولفت إلى أنه من غير الواضح أيضاً المرحلة التي بلغها الحمل وما إذا كانت تعرف جنس الجنين، ما أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين الذي تساءلوا عن مدى صحة الخبر. وبدأوا يستنتجون موعد ولادتها، ويتحرون الأخبار حول جنس الجنين.

فتوقع معجبو حديد ان تستقبل مولودها في بداية فصل الخريف المقبل، وربما تستقبل طفلها في بدايات شهر سبتمبر القادم. ويعد خبر حمل حديد المفاجأة الثانية لجمهورها بعد خبر عودتها الى حبيبها المغني البريطاني زين مالك، ويأتي خبر الحمل بعد مرور شهور على انفصالهما نتيجة معاناة الأخير مع مرض الاكتئاب.

وفي صورة جمعت حديد ومالك وشقيقتها بيلا تظهر اللقطة بروز بطن جيجي بشكل ملحوظ.