صورة أطفال في مخيم للاجئي الروهينجا تفوز في مسابقة للتصوير

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فاز المصور الفوتوغرافي كي إم أسد بجائزة مسابقة "بِنْك ليدي" للتصوير الفوتوغرافي للطعام لهذا العام، على صورة التقطها لأطفال يصطفّون في طابور للحصول على الطعام في مخيم كبير للاجئي الروهينجا بمدينة كوكس بازار في بنغلاديش.

أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيم للاجئين، فرض عليهم وباء كورونا حصارا ضمن إجراءات الإغلاق.

تقول كارولين كينيون، مؤسسة الجائزة ومديرتها: "هذه الصورة الحية تعبّر عن زمننا أصدق تعبير. العالم في براثن كوفيد-19، والحياة التي اعتدنا عليها، أيا كان نمطها، قد تعلقت". وتضيف كارولين: "هذه الصورة لأطفال الروهينجا اللاجئين تذكرنا بهشاشة الحياة، وبأن الحاجة إلى الطعام من أجل البقاء تجمع بيننا جميعا حول العالم - إننا جميعا سواسية".

انتقى حكام الجائزة من بين تسعة آلاف صورة من أكثر من 70 دولة، وأُعلنت الجوائز عبر الإنترنت في مؤتمر مباشر. وهذه بعض الصور الفائزة في فئات المنافسة، وعليها أوصاف كتبها ملتقطوها:

أحضر الصيد للبيت: صيد الصباح، لـ زاي يار لين، ميانمار

Zay Yar Lin ثلاثة صيادين يطرحون شباكهم في بحيرة على مقربة من جسر "يو بين"، ماندالاي، ميانمار

مدوّنو الأطعمة: ماعون به يقطين، لـ إيمي تويغر، المملكة المتحدة

Aimee Twigger "ماعون يقطين خريفي، الصورة مستوحاة من عمل للفنان فيرمير. تركنا اليقطين في ماعون على مقربة من النافذة قبل التقاط الصورة. وقد راقت لي الإضاءة والألوان".

طعام من أجل العائلة: أوليك يتناول الخبز، لـ أنّا فلوداركزيك، بولندا

Anna Włodarczyk "طفلي أوليك يتناول الخبز في الصيف بمنزل شمالي بولندا"

طعام في الحقل: عندما تكون الخلية ملآنة، لـ شياودونغ سان، الصين

Advertisements Sun Xiaodong "قبل قطف العسل، يحرص النحّال على إبعاد النحل بحرص عن خلاياه

منسِّق أطعمة: سمك الهلبوت والفجل، لـ نيكول هيرفي، المملكة المتحدة

Nicole Herft محاولة أخرى للإبقاء على المنظر. سمك مُقدّد في الأسفل، تعلوه شرائح الفجل - تحيط بهما حاشية من الزبادي وزيت الجمبري موشّاة بقطع صغيرة من الأعشاب

طعام عالمي (إنتركونتننتال) على المائدة: منظره يجعله عزيزا على التناول، لـ ساندي وود، المملكة المتحدة

Sandy Wood "مَن سيلتقط الصورة الأفضل؟ ثلاث شخصيات مؤثرة على إنستغرام يلتقطون صورا للطعام في احتفال خاص بالتواصل الاجتماعي".

فئة الشباب (15-17) عاما: مؤمنون يتشاركون طعامهم، لـ سِنجون لي، الهند

Sangjun Lee أناس يتشاركون طعامهم في طقس هندوسي يسمى "شرادها"، حيث ينشدون ترانيم الشكر ويترحمون على موتاهم

بورتريه غذائي من "ماركس آند سبنسر": تين مخبوز، لـ ليام ديسبوي، المملكة المتحدة

Liam Desbois "تين مخبوز مع جوز الهند، والعسل، والزعتر"

فئة الأطفال تحت عشر سنوات: تفاح، لـ سكارلت بلانش، المملكة المتحدة

Scarlett Blanch "تفاح للبيع على بَسطة في سوق"

مصور أطعمة الزفاف من "شمبانيا تايتنغر": حلوى فقط، لـ توماس ألكسندر، المملكة المتحدة

Thomas Alexander "نادلة تقدم الحلوى للعروسين السعيدين في مأدبة زفاف"

على الهاتف: أسماك إيليش، لـ آزم خان روني، بنغلاديش

Azim Khan Ronnie "إيليش، نوع من السمك، للبيع في بنغلاديش"

منظر واحد يصور المشهد: صلصة الخل، لـ كاي سيبيل، ألمانيا

Kai Stiepel "لعمل صلصة الخل، عليك أن تخلط مكونات أحيانا تستعصي على الخلط"

تفاحة في يوم من "بِنك ليدي": فتاة الكراميل، لـ ديانا كاوولتشيك، بولندا