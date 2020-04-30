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صورة أطفال في مخيم للاجئي الروهينجا تفوز في مسابقة للتصوير

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أطفال يحملون مواعين بينما يصطفون للحصول على طعام

K M ASAD

فاز المصور الفوتوغرافي كي إم أسد بجائزة مسابقة "بِنْك ليدي" للتصوير الفوتوغرافي للطعام لهذا العام، على صورة التقطها لأطفال يصطفّون في طابور للحصول على الطعام في مخيم كبير للاجئي الروهينجا بمدينة كوكس بازار في بنغلاديش.

أكثر من مليون شخص يعيشون في مخيم للاجئين، فرض عليهم وباء حصارا ضمن إجراءات الإغلاق.

تقول كارولين كينيون، مؤسسة الجائزة ومديرتها: "هذه الصورة الحية تعبّر عن زمننا أصدق تعبير. العالم في براثن كوفيد-19، والحياة التي اعتدنا عليها، أيا كان نمطها، قد تعلقت". وتضيف كارولين: "هذه الصورة لأطفال الروهينجا اللاجئين تذكرنا بهشاشة الحياة، وبأن الحاجة إلى الطعام من أجل البقاء تجمع بيننا جميعا حول العالم - إننا جميعا سواسية".

انتقى حكام الجائزة من بين تسعة آلاف صورة من أكثر من 70 دولة، وأُعلنت الجوائز عبر الإنترنت في مؤتمر مباشر. وهذه بعض الصور الفائزة في فئات المنافسة، وعليها أوصاف كتبها ملتقطوها:

أحضر الصيد للبيت: صيد الصباح، لـ زاي يار لين، ميانمار

ثلاثة صيادين يطرحون شباكهم ومن ورائهم تغرب الشمس

Zay Yar Lin
ثلاثة صيادين يطرحون شباكهم في بحيرة على مقربة من جسر "يو بين"، ماندالاي، ميانمار

مدوّنو الأطعمة: ماعون به يقطين، لـ إيمي تويغر، المملكة المتحدة

امرأة تجلس على مائدة وُضع عليها ماعون به يقطين

Aimee Twigger
"ماعون يقطين خريفي، الصورة مستوحاة من عمل للفنان فيرمير. تركنا اليقطين في ماعون على مقربة من النافذة قبل التقاط الصورة. وقد راقت لي الإضاءة والألوان".

طعام من أجل العائلة: أوليك يتناول الخبز، لـ أنّا فلوداركزيك، بولندا

طفل يلتقط رغيفا من طبق

Anna Włodarczyk
"طفلي أوليك يتناول الخبز في الصيف بمنزل شمالي بولندا"

طعام في الحقل: عندما تكون الخلية ملآنة، لـ شياودونغ سان، الصين

نحّال يمسك قرص عسل نحل

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Sun Xiaodong
"قبل قطف العسل، يحرص النحّال على إبعاد النحل بحرص عن خلاياه

منسِّق أطعمة: سمك الهلبوت والفجل، لـ نيكول هيرفي، المملكة المتحدة

شرائح من سمك الهلبوت والفجل منسقة على طبق في دوائر

Nicole Herft
محاولة أخرى للإبقاء على المنظر. سمك مُقدّد في الأسفل، تعلوه شرائح الفجل - تحيط بهما حاشية من الزبادي وزيت الجمبري موشّاة بقطع صغيرة من الأعشاب

طعام عالمي (إنتركونتننتال) على المائدة: منظره يجعله عزيزا على التناول، لـ ساندي وود، المملكة المتحدة

رجلان يلتقطان صورا لطعامهما في أحد المطاعم

Sandy Wood
"مَن سيلتقط الصورة الأفضل؟ ثلاث شخصيات مؤثرة على إنستغرام يلتقطون صورا للطعام في احتفال خاص بالتواصل الاجتماعي".

فئة الشباب (15-17) عاما: مؤمنون يتشاركون طعامهم، لـ سِنجون لي، الهند

أناس ينشدون ترانيم الشكر

Sangjun Lee
أناس يتشاركون طعامهم في طقس هندوسي يسمى "شرادها"، حيث ينشدون ترانيم الشكر ويترحمون على موتاهم

بورتريه غذائي من "ماركس آند سبنسر": تين مخبوز، لـ ليام ديسبوي، المملكة المتحدة

لقطة عن قرب لـ تين مخبوز

Liam Desbois
"تين مخبوز مع جوز الهند، والعسل، والزعتر"

فئة الأطفال تحت عشر سنوات: تفاح، لـ سكارلت بلانش، المملكة المتحدة

بسطة لبيع الفاكهة في سوق

Scarlett Blanch
"تفاح للبيع على بَسطة في سوق"

مصور أطعمة الزفاف من "شمبانيا تايتنغر": حلوى فقط، لـ توماس ألكسندر، المملكة المتحدة

نادلة تحمل طعاما في حفل زفاف

Thomas Alexander
"نادلة تقدم الحلوى للعروسين السعيدين في مأدبة زفاف"

على الهاتف: أسماك إيليش، لـ آزم خان روني، بنغلاديش

كومة من السمك

Azim Khan Ronnie
"إيليش، نوع من السمك، للبيع في بنغلاديش"

منظر واحد يصور المشهد: صلصة الخل، لـ كاي سيبيل، ألمانيا

لقطة عن قرب للزيت والخل ممزوجين معا

Kai Stiepel
"لعمل صلصة الخل، عليك أن تخلط مكونات أحيانا تستعصي على الخلط"

تفاحة في يوم من "بِنك ليدي": فتاة الكراميل، لـ ديانا كاوولتشيك، بولندا

ذراع موشوم ويد تمسك تفاحة مغموسة في محلول

Diana Kowalczyk
"اللحظة الحلوة تستحق العناء".
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