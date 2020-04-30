كولييت حلاني مع عاصي في كليب عن قصة حبهما

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أعلنت كوليت الحلاني، زوجة الفنان عاصي الحلاني، أنها ستطلّ معه في فيديو "كليب" جديد قريباً. الكليب يتطرق الى قصة حب الشريكين وعمرها 25 عاما. ونشرت كوليت صورة رومانسية عبر "إنستغرام" جمعتها بعاصي. وعلّقت عليها بهذه الكلمات: "قصة حبنا... بعد 25 سنة! بفيديو كليب جديد قريبا انتظرونا. وأشارت إلى أن العمل سيحمل توقيع المخرج أحمد المنجد.



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