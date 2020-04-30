شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حب توم كروز ورينيه زيلويجر من نسج الخيال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع النجم العالمى توم كروز ضحية شائعة جديدة أثارت الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية، حيث أشارت الشائعة إلى أن نجم هوليوود الشهير البالغ من العمر 57 عاما قرر أن يتزوج النجمة العالمية رينيه زيلويجر، وهو ما نفاه تماما موقع "جوسيب كوب" المعني بالتحقق من الشائعات التي تنتشر حول نجوم ومشاهير العالم.

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بدأت الشائعة بنشر موقع " NW " تقريرا يشير إلى أن توم كروز يعيش حياة رومانسية من الدرجة الأولى بشكل سري مع النجمة رينيه زيلويجر التي شاركته بطولة فيلم " Jerry Maguire " عام 1996، وبدأت العلاقة باتصالات متعددة لمدة أشهر عديدة، وحسب مصدر أكد للموقع أن رينيه زارت الممثل الشهير في منزله الموجود في كليرووتر بولاية فلوريدا وهو بالقرب من مقر إحدى الكنائس الرائعة، وذلك استعدادا لحفل زفاف مفترض.

وأشار موقع "جوسيب كوب" الذي نفي الشائعة إلى أن هذه القصة سخيفة، ويبدو أن الموقع قد بنى هذه القصة بسبب طريقة تحدث زيلويجر تجاه كروز في خطاب قبول جوائز SAG، كما أنها غالبا ما تحدثت عن كروز ودورها المنفصل في " Jerry Maguire " ، كما أكد الموقع أنها ليست المرة الاولي التي ينشر فيها هذا الموقع شائعات حول كروز و رينيه.