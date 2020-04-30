شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ونبيلة عبيد تنتهيان من تصوير "سكر زيادة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى، اليوم الخميس، المخرج وائل إحسان من تصوير آخر مشاهد مسلسل "سكر زيادة"، للنجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، وذلك بعد فترة تصوير وتحضير بلغت 6 أشهر.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد.

وتدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان نفسيهما اشترتا نفس الفيلا وتعرضتا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.

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وعبرت النجمة الكبيرة نادية الجندي عن سعادتها لارتفاع عدد مشاهدات أغنية مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، التى تقوم بغنائها النجمة اللبنانية نانسى عجرم،

وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وكتبت عبر حسابها بموقع "أنستجرام" :" أغنية العمر نانسي عجرم.. مسلسل #سكر_زيادة تتجاوز مليون مشاهدة.

ويقول مطلع الأغنية "العُمر عمره ما كان سنين بنعدها.. ‫وتاريخ بنكتبه ع الورق.. العُمر رحلة ب حلوها وبمُرها.. ‫داخلين مع الأيام سبق".