عباس أبو الحسن يستعيد ذكريات مسلسل "آسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعرب الفنان عباس أبو الحسن، عن حبه واعتزازه بمسلسل "آسيا"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلق: "مسلسل آسيا " ٢٠١٣ هو المسلسل الوحيد اللي خرج الي النور من تأليفي، بطولة الرائعة مني زكي، وباسم سمرة، وسيد رجب، وهاني عادل".

وتابع: "شخصية آسيا بعد ما كتبتها أدركت إنها نتاج وعصارة خبرتي الكلية بالمرأة وفهمي لها، أو بالأصح تقبلي لفكرة عدم فهمي لها، وأنه يكفي في حالات كتير مع كائن مركب شديد التعقيد إنك تحسه وتستشعر طاقاته وآمالها وأحلامه وإحباطاته وتمرده الداخلي وكمية الطاقة العظيمة المختزنة جواه".

وأضاف: "منى زكي أذهلتني بأدائها وحساسيتها الشديدة في تشخيص كم التناقضات والنوازع الداخلية النفسية لشخصية آسيا، وإزاي هي حضرت وذاكرت وبذلت مجهود خرافي قبل ما تخش التصوير".

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واستكمل: "بعد ما نزل فوجئت بكم تليفونات ورسائل من بنات قرائي وأصدقاء ومعارف وغرباء ليعبروا عن ذهولهم إن آسيا تشبهم وإن إزاي في حد قدر يجيب المشاعر اللي همه حتى عمرهم ما شاركو حد فيها".

واختتم حديثه قائلا: "المسلسل ده هايفضل حاجة عزيزة وخاصة جدا في وجداني، وأغنية حنان ماضي العبقرية بسمعها دايما".

مسلسل "آسيا" عرض عام 2013، بطولة منى زكي، هاني عادل، باسم سمرة، سيد رجب، مها أبو عوف، سلوى محمد علي، ومن إخراج محمد بكير.