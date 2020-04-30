متأثرًا بإصابته بسرطان الدم.. رحيل النجم الهندي ريشي كابور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بعد يوم واحد فقط، من رحيل النجم الهندي عرفان خان، فقدت السينما الهندية اليوم الخميس، الفنان الكبير ريشي كابور، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، عن عمر يناهز 67 عاما.

وكان "كابور" يتلقى علاجه بمدينة نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة.

وأعربت أسرة "كابور" في بيان لها، عن حزنها الشديد لوفاة "ريشي"، وقالت في البيان: "إنه كان مرحا حتى النهاية".

ريشي كابور يعتبر من أشهر الفنانين في السينما الهندية، وهو من مواليد 4 سبتمبر1952، وله عدد من الأعمال الهامة أبرزها "قمر أكبر أنطواني"، بوبي"، "ناجينا"، وغيرها من الأعمال.