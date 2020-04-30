تراند اليوم : وفاة زميل فنان شهير بعد ساعات من رحيله بنفس المرض



في صدمة جديدة بعد ساعات من وفاة الفنان الشهير عرفان خان، فقد الوسط الفني في الهند زميل له بنفس المرض الذي رحل به الول.

وأعلنت وسائل إعلام هندية وفاة النجم ريشي كابور، الذي توفي عن عمر ناهز الـ67 عاماً، في أحد مستشفيات مومباي.

وكان ريشي قد أُصيب بمرض السرطان، وأمضى معظم فترات العام الماضي في نيويورك، لتلقي العلاج.

وقالت أسرة الراحل في بيان، أنه كان "مرحاً حتى النهاية".

ينتمي كابور إلى عائلة فنية ذائعة الصيت، ويعدّ من أشهر نجوم السينما الهندية، وقد لفت الأنظار في عشرات الأفلام الرومانسية، ومن بين أشهر أعماله "بوبي" و"شانداني".

شكّل كابور الراحل ثنائياً ناجحاً على الشاشة، مع زوجته الممثلة نيتو سينغ، وعاشا إحدى أكثر قصص حب بوليوود ثباتاً، ونقلا تلك الرومانسية خارج الشاشة، عندما تزوّجا في عام 1980، أما إبنهما رانبير كابور، فهو نجم بوليوودي أيضاً.

وتوفى أمس الفنان عرفان خان عن عمر 53 عامًا بعد صارع مع مرض السرطان.



