تراند اليوم : شاعر غنائي يعلن اعتزاله بسبب زوج أنغام.. ويفتح النار على مطرب شهير

أعلن الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، اعتزاله لكتابة الأغاني، بعد أن شكا من سوء تعامل بعض المطربين والمحلنين معه.

وقص عبر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تفاصيل الأزمة بينه وبين الموزع أحمد إبراهيم، زوج المطربة أنغام، قائلاً: "أحمد ‏إبراهيم أنا عملت له أغنية ولحد النهاردة ما أخدتش فلوسها ولا طلبت فلوسها، ولما كلمني قولت له الأغنية ليك، من 6 شهور عملت ‏أغنية لأنغام وهي كانت مرات أحمد إبراهيم اسمها جمهوري سعيد وقالي الأغنية دي معانا اعمل التنازل".‏

وتابع: "أي كلمة أنا بقولها ممكن أنزل فويس نوت بيها بس مش هعمل كده إلا لما يكدبني، المهم بقيت أكلمه يقولي أصل أنا مسافر ‏ورايح وجاي، لحد ما عدى 4 شهور وبعدها الباشا مبقاش يرد ولا يواجه راجل لراجل كعادة أي حد مش محترم اشتغلت معاه".‏

واستدرك: "بعد كده الملحن مودي سعيد تواصل مع رنده مديرة أعمال أنغام واتفاجت بأنغام عايزة تسمع الأغنية من أول ‏وجديد بعد 4 شهور، عدى أسبوع في التاني وكلمت أنا رنده وسمعت أنغام الأغنية وورتها التنازل، بعدها قالولي 48 ساعة ونرد ‏وعدى دلوقتي شهر".‏

وأشار علاء الدين إلى أنه كتب منذ حوالي 6 سنوات أغنية لأحمد إبراهيم كهدية من باب الرجولة، وفي المقابل أساء الطرف الآخر الرد على هذه الهدية.

كما اتهم، المطرب الفنان رامي جمال بأنه يحب التسويق لشخصيته على أنه شخص طيب وشهم وهو ‏عكس هذه الشخصية تمامًا.‏

وقال: "رامي جمال في نظري هو أوحش مطرب اتعاملت معاه من ناحية التعامل، معرفش إزاي ده ملحن ‏بيغني مفروض يكون فاهم قيمة التعامل، أنا كتبت له أغنية اسمها وبعدين، في الألبوم قبل اللي فات، وخدت التنازل وروحت له قالي ‏معلش أنا هدفع مبلغ رمزي".‏

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أضاف: "اتفاجنا قبل نزول الألبوم قال مودي سعيد في فرح تامر عاشور قاله وحياة أمي الأغنية معانا وهتنزل، فقولنا للناس إننا ‏نازلين ووقت نزول الألبوم فوجئنا مالقيناش أسامينا، ومودي كلمه قاله رامي أسامينا مش موجودة في الأخبار ليه فمردش، قاله مودي ‏عيب يا رامي بكلمك متردش عليا راح عامله بلوك، نفس نقطة الهروب".‏

وتابع: "عدى سنة سنتين سمعت كلام الناس بتاع هو حر، لحد ما يوم صحيت لقيته حارق كلام الأغنية على النت، ‏لأنه نزل الكلام بطريقة يا ترى دي كلام مين؟ فالناس بقت تتوقع ونسبوها لشعراء تانيين".‏



وواصل: "كلمه صديقي أحمد المالكي ورامي قال له أنا حر دي أغنيتي أنا شاريها بفلوسي اللي هو فلوسه دي قال معييش ‏بدجيت، ونزل الألبوم من غير الأغنية وبقى مصير الأغنية جملتين على النت".‏

واستطرد علاء الدين، قائلاً: "كل واحد بيمثل شخصية غير شخصيته مسيره يتكشف، أنا مش عايز حاجة أنا خلاص برة اللعبة، لما حد ‏تاني يتعامل معاك يارامي متعملش معاه كده الرجولة مش في البلوك، والفويس نوت اللي عندي إنك خدت الأغنية عشان رايحة ‏لحماقي عندي، ومش هنزله غير لو أنت كدبتني، وأنت خدت الأغنية دي يا رامي عشان حماقي ما ياخدهاش ودي لا نجومية ولا ‏شياكة وأنت عندك عقدة محمد حماقي خلينا نتكلم بصراحة".‏

وأشار إلى موقف رامي جمال من المطرب محمد حماقي، قائلاً: "إحنا طول ما قاعدين معاك بتقول حماقي وحش حماقي حماقي، دي غلطتي إن معرفناش نوصل لحماقي نسمعه الأغنية ‏وغلطتي إني وثقت فيك وادتهالك".‏

وذكر علاء الدين أنه قبل 3 سنوات تعرض لحادث بسبب اتصال هاتفي من صديقه الملحن أخبره أن رامي جمال حظره ولم يرد عليه ‏بخصوص الأغنية ففقد أعصابه وتعرض للحادث. ‏