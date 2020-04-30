هكذا علق محمد حديد والد جيجي حديد على خبر حملها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 أبريل 2020 12:48 مساءً - أطلّ محمد حديد والد كل من جيجي وبيلا حديد من ولاية لوس أنجلوس الأمريكية عبر "الجديد" مع الزميل علي ياسين الذي حاول جاهداً التكلم باللغة العربية، اذ، وجه في بداية حديثه تحية إلى الجمهور الذي يشاهده في الوطن العربي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



وتابع: "أنا وأولادي نصوم سواء ماريال أوجيجي أوبيلا، وفي بعض الأحيان أنور، وهم يحبون التعرف إلى تقاليد الاسلام، فهم بالنهاية مسلمون وعرب".



وأضاف: "كنا نتناول العشاء مع والدتي ونطبخ مع بعضنا البعض وكانت أيام جميلة جداً حينما كنت في النصارة المكان الذي ولدت فيه قبل هجرتي إلى أمريكا".



وعن سرّ تعلقه بوالدته كشف محمد أن " الأم هي دائماً إلى جانبك وهي التي تدير بالها على العائلة، وكانت امرأة رائعة بكل ما للكلمة من معنى، ولو باستطاعتنا سردّ قصتها لكنا قمنا بذلك، لأنه من الجيد التعرف إليها والتأمل فيها".

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وفيما يتعلق بخبر حمل ابنته جيجي حديد من المغني البريطاني زين مالك الذي شغل محركات البحث على "غوغل" وتصدر الترند العالمي على "تويتر" اختار حديد عدم الحديث عن هذا الموضوع لأنه عائلي ويترك الكشف عنه إلى وقت آخر"، لافتاً في هذا الاطار، الى انه سيكون سعيداً في حال كان الخبر صحيحاً والطفل بصحة جيدة".



وفي حال كان صبياً يفضل أن يطلق عليه اسم "محمد" تيمناً باسمه، واضاف: "أنا أطلقت اسم "أنور" على ابني تيمناً باسم والدي.