وفاة ممثل بوليوود ريشي كابور

توفي ممثل بوليوود المخضرم ريشي كابور في المستشفى بعد معركة استمرت عامين مع سرطان الدم عن عمر يناهز67 عامًا،

ووفقًا لبيان أصدرته عائلته أن كابور ، الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان عام 2018 وعاد إلى الهند في سبتمبر الماضي بعد العلاج في نيويورك ، توفي بسلام صباح الخميس بالتوقيت الهندي،وقد تم إدخال كابور مؤخرًا إلى مستشفى في مومباي .



وقال البيان أن "الاطباء والطاقم الطبي في المستشفى قالوا انه كانوا مستمتعين معه حتى اخر لحظاته،فظل مرحا وعازما على العيش على أكمل وجه في خلال عامين من العلاج" ،وحث البيان معجبيه ومحبيه الإلتزام بقيود الإغلاق الحالية في الهند .



وينحدر ريشي كابور من عائلة كابور البارزة ، التي سيطرت على بوليوود لأجيال ، وظهر كابور لأول مرة كممثل طفل في عام 1970 في فيلم والده راج كابور ميرا نام جوكر "My Name is Joker"،وهو عم الممثل رانبير كابور،وهو أيضا عم الممثلات كاريشما كابور وكارينا كابور خان.

وكان أول دور بطولة له في فيلم رومانسي "بوبي" عام 1973 ، وحصل على جائزة فيلم فير ، ما يعادل الهند لجوائز الأوسكار ، لأفضل ممثل.

وعلى مدار حياته المهنية ، عمل كابور في أكثر من 100 فيلم ، حيث

لعب الأدوار الرومانسية والشخصية.



وبعد وفاة كابور ، نشر السياسيون والمشاهير الهنود تحية على وسائل التواصل الاجتماعي للممثل المخضرم.

وغرد أميتاب باتشان نجم بوليوود الشهير على تويتر" إن خان كان موهبة فذة وزميلًا رائعا صاحب إسهام كبير في السينما العالمية،تركنا مبكرا جدا تاركًا فرغا كبيرا".



وغرد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على تويتر بأن كابور "كان قوة موهبة،وأنه سيتذكر دائمًا تفاعلاتهم ، حتى على وسائل التواصل الاجتماعي،وأضاف كان شغوفًا بالأفلام والتقدم الذي حققته الهند ،وأشعر بالحزن لوفاته،أقدم تعازي لأسرته ومحبيه".



وأضاف "لقد قام الممثل الموهوب بتأدية العديد من الأدوار بذكاء وكان شائعًا في أفلامه الرومانسية، وفي وفاته ، فقدت الأمة ابنًا محبوبًا وفقدت صناعة الأفلام جوهرة".



وتأتي وفاة كابور بعد يوم واحد فقط من وفاة زميله ممثل بوليوود عرفان خان .