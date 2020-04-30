بشرى تنعى عرفان خان بهذه الكلمات

ميرنا وليد - بيروت - نعت الممثلة المصرية بشرى النجم الهندي الراحل ​عرفان خان​.

ونشرت بشرى صورة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي لعرفان خان، وكتبت تعليقاً:"ارقد بسلام يا عرفان خان واحد من أعظم الفنانين والممثلين وصانعي الأفلام في الهند والعالم.. أخبار حزينة جدا".

توفي نجم بوليوود الممثل الهندي عرفان خان اليوم الأربعاء في مستشفى في مومباي، عن عمر ناهز الـ53 عاماً، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان نقل خان إلى المستشفى مساء الثلاثاء الماضي، وأدخل وحدة العناية المركزة في مستشفى كوكيلابين في مومباي بعد إصابته بعدوى في القولون، إلا أنه توفي هناك.

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