الموت يغيّب الإذاعي غسان خوري وجوزيف بو جابر ينعاه

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت المخرج الإذاعي ​غسان خوري​، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

خوري هو مخرج ومعد برامج، وعمل لسنوات طويلة في إذاعة "صوت الحرية"، وأخرج الكثير من البرامج الإذاعية، إلى أن أصبح يقدم برنامجه الصباحي "لاقوني عالصبحية"، والذي لاقى نسبة إستماع جيدة.

الزميل ​جوزيف بو جابر​ الذي عمل مع خوري، نعاه عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، فنشر صورة لخوري، وعلق كاتباً :"سنة 2003 وسنة 2005، كنت إنت مخرج برنامجي بإذاعة صوت الحرية، إنت كنت دايما متفائل رغم كل الظروف، وياما ضحكنا سوا، وكنت تشيل الهم عن قلب كل مهموم، بس همك الكبير إنت حملتو لوحدك. غسان خوري.. الله يرحمك صديقي".

ونعى الراحل مجموعة كبيرة من العاملين في الوسط الإعلامي، والفنانين والمستمعين الذين لطالما كان يتابعون برامج خوري الإذاعية.

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