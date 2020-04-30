شاهدوا صورة بلقيس وزوجها على بطاقة دعوة حفل زفافهما

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها مع زوجها سلطان عبد اللطيف، على بطاقة الدعوة إلى حفل زفافهما.

وجاء هذا بعدما أرسلتها إليها إحدى صديقاتها، وهو ما أوضحته من خلال التعليق على الصورة، وكتبت: "صديقة عزيزة اليوم لقت بين أغراضها بطاقة دعوة زفافي وكانت عليها هالصورة وأرسلتها لي. قلت أشارككم ياها".

وأحدثت هذه الصورة ضجة في أوساط المتابعين، وتناولت الكثير من التعليقات الثناء على جمال بلقيس ووسامة زوجها.

وتلتزم بلقيس بالحجر المنزلي، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، وكانت قد إستجابت للحملة التي أطلقتها السعودية لمواجهة الفيروس تحت شعار "خليك بالبيت".

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