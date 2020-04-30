آسر ياسين يرقص على وقع أغنية مسلسله ..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​آسر ياسين​ فيديو جديد على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهره وهو يرقص على وقع أغنية "مليونير" تتر مسلسله "بـ100 وش" الذي يعرض ضمن مسلسلات الفترة الرمضانية.

العمل من بطولة نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.

ويعرض مسلسل "بـ100 وش" يوميًا على قناة الحياة.

يذكر أن آسر جسد ، شخصية أحد أبطال القوات المسلحة بمسلسل "الاختيار"، الذين شاركوا في الحرب على الإرهاب بسيناء، وظهر في أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار" كضيف شرف.



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