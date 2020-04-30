ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عن مفاجأة لمتابعيه، عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر الحلاني صورة عفوية له مع زوجته، وهما يجلسان في المنزل، مشيراً الى أنه بصدد طرح فيديو كليب جديد يحكي عن قصة حبه مع زوجته كوليت، وحياته العائلية وعلاقته بأولاده ماريتا والوليد ودانا، والكليب من إخراج أحمد المنجد.

وعلّق الحلاني على الصورة، قائلاً: "قصة حبنا وحياتنا مع ماريتا ودانا والوليد من الحجر المنزلي قريباً بتشوفوها ضمن كليب واغنية جديدة..انتظرونا قريباً".

كما نشرت كوليت عبر صفحتها الخاصة، الصورة نفسها، وعلّقت: "قصة حبنا بعد 25 سنة بفيديو كليب جديد قريباً. انتظرونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب عاصي الحلاني وكوليت بولس في فيديو كليب.. بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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