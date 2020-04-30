خاص الفن- مايا دياب ستفاجئ محبيها في حفلها المقبل المنتظر

ميرنا وليد - بيروت - يتستعد الفنانة ​مايا دياب​ لاحياء حفل غنائي راقص جديد بعد نجاح أول حفل لها على يوتيوب. وتطل مايا هذه المرة من أكثر من بلد حول العالم بشكل مفاجئ للمشاهدين وبطريقة مبتكرة جدا ستغني وترقص مع فرقتها الموسيقي والراقصة حسب ما علم موقع الخليج 365.

وكانت قد أحيت مايا دياب حفلاً غنائياً عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" فقدمت عددا كبيرا من اغنياتها بطريقة مبتكرة وبتوزيع جديد، رافقتها فرقة موسيقية، كلّ من منزله وعلى آلته الخاصة.

وأشارت في بداية البث الى انها في الحجر المنزلي تحاول التواصل مع محبيها بطرق مختلفة، فبعد برنامج side talks with Maya اختارت هذه المرة ان تغني فهذه الفترة الذي جعلتنا نلتزم الجلوس في منازلنا علمتنا الكثير من الأمور التي لم نكن نفكر القيام بها من منازلنا منها الكلام والغناء طالبة من محبيها أن يطلقوا على الحفل التسمية التي يرونها مناسبة.

وعلى صعيد آخر وفي حلقة مميّزة إستضاف أحمد السقا مايا دياب، التي صوّرت حلقة يتوقع أن تكون من بين الحلقات الأكثر تشويقاً، نظرا لما تضمّنته من أحداث كاد أن يتوقف التصوير بسببها، فقد علم موقع "الفن" أن السقا تعرّض خلال الحلقة الى حادث أثناء تحدي مايا بإحدى الألعاب الخطيرة، وإصابته بقدمه، ما جعل مايا تطلب منه توقيف التصوير وتأجيله ليوم آخر، لكنه رفض وأصرّ على متابعة تصوير الحلقة، فهل ستتمكن مايا من أن تغلب السقا في هذه الحلقة تحديداً؟