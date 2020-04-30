ميرنا وليد - بيروت - عبر الممثل المصري ​أحمد خالد صالح​ عن رأيه بمسلسل "الإختيار"، حيث نشر مجموعة من الصور لدوره في "نسر الصعيد"، وكتب تعليقاً:"الاختيار مخليني مفتقد منصور القناوي جداً. مبروك لكل صناع هذا العمل المشرف العظيم و كل الي شارك فيه".

ويشار إلى أن منصور القناوي هي الشخصية التي جسدها التي جسدها في مسلسل"نسر الصعيد" الذي عرض العام الماضي في شهر رمضان.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومحمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، صلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وآخرين، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد خالد صالح يفتقد لشخصيته في "نسر السعيد" بسبب "الإختيار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.