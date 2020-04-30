بعد ساعات من وفاة عرفان خان.. رحيل هذا النجم البوليوودي

ميرنا وليد - بيروت - ودّعت ​بوليوود​ النجدم الهندي ​ريشي كابور​، الذي توفي عن عمر ناهز الـ67 عاماً، في أحد مستشفيات مومباي، بعد ساعات من رحيل النجم الهندي ​عرفان خان​.

وكان ريشي قد أُصيب بمرض ​السرطان​، وأمضى معظم فترات العام الماضي في نيويورك، لتلقي العلاج.

وقالت أسرة الراحل في بيان، أنه كان "مرحاً حتى النهاية".

ينتمي كابور إلى عائلة فنية ذائعة الصيت، ويعدّ من أشهر نجوم السينما الهندية، وقد لفت الأنظار في عشرات الأفلام الرومانسية، ومن بين أشهر أعماله "بوبي" و"شانداني".

شكّل كابور الراحل ثنائياً ناجحاً على الشاشة، مع زوجته الممثلة ​نيتو سينغ​، وعاشا إحدى أكثر قصص حب بوليوود ثباتاً، ونقلا تلك الرومانسية خارج الشاشة، عندما تزوّجا في عام 1980، أما إبنهما ​رانبير كابور​، فهو نجم بوليوودي أيضاً.

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