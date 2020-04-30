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كتب امير فتحي في الخميس 30 أبريل 2020 12:00 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ليلى علوي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري صورة لفتاة أفغانية تشبهها إلى حد كبير .
والتي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي على نطاق واسع خاصة على موقع التغريدات ” تويتر ” وجعلت الجمهور في حيرة في التفريق بينهما .
وكتبت ليلى علوي في تعليقها على الصورة قائلة : ” سبحان الله .. يخلق من الشبه أربعين ” .
وجاءت تعليقات بعض المتابعين على الصورة عبر حساباتهم على مواقع السوشيال ميديا مثل : ” ليلي علوي النسخة الأفغانية ” و ” افتكرتها ليلى علوي ” .
وتبين أن الصورة لعارضة أفغانية تدعى ” Sophie Jade Madineمن جلسة تصوير خاصة ترصد حياة ” الجميلات في الصحراء والجبال والتي ظهرت بها مرتدية ملابس بدوية .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد : شبيهة ليلى علوي تثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي .. والأخيرة تعلق : ” يخلق من الشبه أربعين “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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