نيللي كريم ترد على لقب “سيدة النكد”: أنا فرفوشة بطبعي

متابعة بتجـــــــــرد: بعد تقديمها مسلسلات كثيرة في السنوات الماضية كانت تعتمد على جرعة كبيرة من الدراما والتراجيديا، مما جعل الجمهور يصفها بـ”سيدة النكد الأولى في رمضان”، خرجت الفنانة نيللي كريم على جمهورها هذا العام بعمل قلب الموازين وجعل الجمهور يتعجب من مقدرة نيللي على تقديم الكوميديا بهذا الرقي.

وعلقت نيللي على شخصيتها في مسلسل “100 وش” والتي تعتمد على الكوميديا، وابتعادها عن أدوار “النكد”، عبر حسابها على “تويتر”، مازحة: “والله أنا فرفوشة بطبعي يا جماعة، كنت بس محتاجة فرصة.. كفايه نكد ٢٠٢٠ مسلسل درامي لوحده من غير ممثلين”.

وتجسّد نيللي كريم شخصية “سكر” التي تعمل في صالون نسائي، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لعمليات احتيال، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء صالون خاص بها.

يذكر أن مسلسل “بـ100 وش” من بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، وحنان يوسف، وزينب غريب.