أحمد العوضي يتعرض لهجوم لاذع بسبب دوره في “الإختيار”.. وهذا ردّه

متابعة بتجــــــــــرد: تسبب الدور الذي يقوم بتجسيده الفنان أحمد العوضي في مسلسل “الاختيار”، بموجة من الغضب ضده، خاصة أنه يقوم بتجسيد دور الإرهابي هشام عشماوي.

ونشر العوضي عبر حسابه الشخصي بـ”إنستغرام”، صورة جديدة له من كواليس المسلسل، نالت غضب الكثيرين من متابعيه، وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره، إذ علّق بعضهم بقولهم: “إحنا زعلانين منك أوي.. وماما بتدعي عليك”.

من ناحية أخرى، سخر العوضي، من غضب البعض بسبب ظهوره متجهمًا طوال أحداث المسلسل “الاختيار”.

وكتب عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”: “إيه يا إخوانا قافشين عليا ليه بس، حاضر هبقى أضحك حاضر، أصل أنا بعمل إرهابي أهبل وأنا معرفش”.

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وأضاف: “هروح أقول عاوز أغتال الوزير وأنا بضحك”.

يذكر أن مسلسل “الاختيار” يجسد حياة الشهيد البطل أحمد المنسي، ويسلط الضوء على التضحيات الكبيرة التي قدمها رجال الجيش المصري، ويكشف جرائم “الإخوان المسلمين”. ويلعب الفنان أمير كرارة دور المنسي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والنجوم ضيوف الشرف، أمثال آسر ياسين وإياد نصار ومحمد رجب ومحمد إمام وكريم محمود عبد العزيز وغيرهم وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة منذ عرض الحلقة الأولى له.