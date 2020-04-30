حقيقة سخرية محمد هنيدي من محمد إمام بعد حلقته في “الاختيار”

متابعة بتجـــــــــرد: وقع الفنان محمد هنيدي ضحية صفحات مزورة، تصدر بعد المنشورات التي تحمل اسمه يهاجم فيها زملاءه.

وكان الفنان محمد إمام نشر صورة له من كواليس مشاركته في مسلسل “الاختيار”، وانتشر تعليق لهنيدي على الصورة يسخر فيها من إمام بسبب ظهور صمام الأمان في البندقية التي كان يمسك بها مغلقاً، كما انتشرت تغريدة منسوبة لمحمد إمام يرد فيها على هنيدي ويسخر من قصره، ودوره في فيلم “عسكر في المعسكر”.

ونفى هنيدي تعليقه على هذه الصورة، موضحاً أنه لم ينشر هذه التغريدة وأنها مزيفة، وكتب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “التويتة دي مضروبة وأكيد ماقلتش الكلام ده .. ومدام أنا ماقلتش الكلام ده يبقى إمام برده ماقلهوش، إلا لو كان في عالم موازي بقى التويتات دي بتيجي منه”.

ثم عاد ومازح الفنان محمد إمام وعاتبه بسبب تغريدة مزيفة له كاتباً: “وبعدين إيه يا قصير يا مكار دي .. حتى لو التويتة مضروبة .. هو إحنا في حضانه يا إمام؟ شوية وهتقولي يا سنووايت”.

يشار إلى أن آخر أعمال هنيدي الفنية مسلسل “أرض النفاق” الذي لعب بطولته مع هنا شيحة ودلال عبد العزيز وسامي ‏مغاوري ‏ومحمد ثروت.